Pareja de Nathalia Ojeda le prohibía salir de casa, cuenta su hermano

Natalia Ojeda y su hija Sabina cumplen 23 días desaparecidas. Sus familiares y amigos las buscan y reclaman resultados de las investigaciones.

La última persona que las vio fue Manolo A. padre de la pequeña Sabina, de quien también se desconoce su paradero. Así lo informaron sus familiares.

Su familia ha protagonizaco plantones y protestas clamando justicia. Este miércoles, 25 de enero de 2023, se llevará a cabo un plantón en Ambato, en el parque Cevallos, desde las 16:00.

Andrés Ojeda, hermano de Natalia, en un diálogo con EL COMERCIO contó que Manolo A. era una persona violenta, que le prohibía salir de casa y hasta comunicarse con sus familiares.

Los familiares de Natalia apuntan a Manolo A. como sospechoso de su desaparición. Cuentan que él ejerció violencia psicológica mientras Sabina estaba en el vientre de su madre.

Bajo este contexto, Natalia decidió romper con la relación y en agosto de 2021, cuando nació la menor, se pasó a vivir por el sector de la Selva Alegre y Las Casas.

Nuevos indicios tras la desaparición de Natalia Ojeda

Con el pasar de los días, las autoridades han emprendido varias acciones. Se realizaron allanamientos a la vivienda de los padres de Manolo A., a su oficina y a la casa de Natalia.

En los tres lugares la prueba de luminol dio negativa.

En un reporte periodístico de Teleamazonas se conoció de una supuesta carta dejada por Natalia en la casa del papá de Manolo A.

Se indica que la misiva hace alusión a "una imprudencia que involucra a Manolo".

Además, en la carta les pide tranquilidad y que se iba a comunicar con ellos pronto.

El abogado de Ojeda, Edwin Cevallos Molina, reveló que dentro de la carta también se hace referencia a un viaje hacia Venezuela.

Un amigo de Natalia reveló en una entrevista con El Metro que la relación con Manolo A. era conflictiva.

“Cuando estábamos en la pandemia, me enteré de que Nati estaba embarazada. Yo le escribía mensajes, no me contestaba, tampoco el teléfono, cuestión que nos empezó a preocupar a todos” contó Samyr Solis.

Esto se agravó cuando los trabajos volvieron la presencialidad. Ella no asistía cuando le toca ir a la oficina. Señaló tener conocimiento que sus familiares fueron a la casa de Manolo A., donde “la encontraron encerrada e incomunicada”.

