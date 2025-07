Zavae Isaac Noboa fue reportado como desaparecido el 26 de julio de 2025. La última vez que se lo vio con vida fue el 25 de julio en el sector de La Floresta. El 27 de julio se conoció que fue hallado sin vida en Guápulo.

Más noticias

Zavae Noboa fue hallado sin vida en Guápulo

Zavae Isaac Noboa fue visto por última vez en el Club La Catedral el viernes 25 de julio, en el sector de La Floresta, norte de Quito. Un video registró que cruzaba una calle en el sector a las 03:31.

Lamentablemente, el joven Zavae Isaac Noboa fue hallado sin vida en el sector de Guápulo, cercano adonde fue visto por última vez, La Floresta.

Su muerte está en investigación; sin embargo, se presume que fue víctima de un acto delictivo.

En redes sociales, su madre compartió un mensaje de agradecimiento por la ayuda en la campaña que se desató para la búsqueda de su hijo.

En el mensaje expresó su dolor por la pérdida de su hijo y comentó que le llena el corazón ver el cariño de la gente que lo conoció.

“Quiero agradecer a todas las personas por compartir, por ayudarme en la búsqueda de mi hijo, me llena el corazón saber que tanta gente lo ha querido, hoy me arrancan las entrañas. Mi hijo ya no está en este mundo y solo me queda la esperanza de pensar que mi Dios lo acogerá y un día volveré a escuchar su voz, diciendo ‘mamita te amo, eres la mujer más hermosa'”, dijo.

Sus padres se pronunciaron debido a especulaciones

En una carta, el padre de Zavae, Pablo Noboa, expresó el inmenso dolor que afronta la familia por la pérdida del joven. Y hace un pedido:

“Me veo en la necesidad de pedir prudencia y sensibilidad ante las múltiples versiones que circulan sobre su partida”, dice Noboa y señala que estas especulaciones hacen que se corra el riesgo de desviar la atención o invisibilizar un problema más profundo que nos afecta como sociedad”.

El padre de Zavae dice que pudo reconstruir el rastro que siguió desde que se quedó solo en una discoteca. Agrega que no fue gracias a las cámaras del 911 ni a la investigación policial que pudo lograrlo.

Agrega que lo consiguió mediante súplicas a personas del sector para que le permitieran acceder a grabaciones de cámaras privadas que le ayudaron a reconstruir los hechos.

Así, Pablo Noboa sostiene que su hijo fue brutalmente agredido por asaltantes vinculados a mafias que operan en el sector y de las cuales los moradores tienen miedo de hablar.

Además, denuncia que se trata de invisibilizar este hecho violento incluso con la existencia de estas grabaciones.

También pide que se trate esta tragedia con la sensibilidad que merece para poder hacer frente al problema.

En su carta, agradece al Ministerio de Gobierno por la compañía en el proceso desde que reportaron desaparecido a Zavae.

Así mismo, agradece a las personas que le permitieron revisar grabaciones privadas para saber lo que le ocurrió a su hijo.

La Policía Nacional no se ha pronunciado en cuanto a este caso y sus investigaciones.

Amigos, amigas ayúdenme difundiendo por favor. pic.twitter.com/9gBvSmgE4S — Pablo Noboa (@PabloNoboa1) July 29, 2025

Te recomendamos