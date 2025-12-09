La Policía Nacional del Ecuador ejecutó entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025 un total de 24 operativos denominados ‘Libertad’. Se ejecutaron en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Sierra Centro, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La acción se centró en desarticular estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. Cone so se afectó directamente a grupos que operaban en distintas regiones del país.

Más noticias:

Operativos ‘Libertad’ evitan pago millonario a secuestradores y extorsionadores en Ecuador

Como resultado de estos operativos, 51 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con delitos de secuestro y extorsión. Entre los detenidos se incluyen cinco miembros de la organización criminal ‘Los Choneros’ y dos presuntos integrantes de ‘Los Lobos’.

Además, cuatro personas que permanecían privadas de libertad fueron liberadas. Ellas recibieron atención médica y posteriormente regresaron con sus familiares siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Lee más: Operativo ‘Tsunami 10’ golpea a 18 grupos armados en Ecuador

Operativos destacados en Manta y Esmeraldas

El 3 de diciembre, un operativo en Lomas de Sargentillo permitió la detención de dos individuos y la liberación de un ciudadano secuestrado dentro de su camión. Ese mismo día, en Esmeraldas, se arrestó a dos sujetos que exigían una elevada suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de una persona y su familia.

Al día siguiente, en Manta, la Policía capturó a una mujer y a dos personas privadas de libertad (PPL) dentro del CRS El Rodeo, quienes exigían 5 000 dólares por no dañar a la víctima ni a sus allegados.

Te puede interesar: Operativo ‘Hierba Buena’ dejó más de 130 kilos de droga en Quito

Golpe financiero al crimen organizado

Estas intervenciones también bloquearon el pago de 1 228 500 dólares que las víctimas habrían entregado a los presuntos extorsionadores y secuestradores.

El impacto en las finanzas de estas organizaciones criminales representa un golpe significativo que busca debilitar su operación y limitar nuevas acciones delictivas.