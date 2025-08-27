Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto de 2025, la Policía Nacional de Ecuador ejecutó una serie de operativos en Guayaquil, Durán y Daule relacionados con supuestas extorsiones y caso de secuestro.

El resultado fue la aprehensión de 13 personas y el aislamiento de un adolescente por su presunta participación en delitos relacionados con secuestros y extorsiones.

Resultados de operativo en Guayas por extorsiones y secuestro

En una rueda de prensa, el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, realizó más de 20 allanamientos en diferentes distritos.

Una de las operaciones fue en el Distrito Pascuales, donde los uniformados desarticularon un grupo vinculado a una extorsión contra una empresa de viviendas tipo contenedor.

Según la investigación, los sospechosos realizaron disparos contra la infraestructura de la empresa y dejaron panfletos extorsivos. En el operativo fueron detenidos tres ciudadanos, entre ellos un menor de edad.

La Policía incautó un arma de fuego, motocicletas, teléfonos celulares y material con amenazas escritas.

Tareas de control realizadas en Daule

En Daule, los agentes rescataron a un ciudadano secuestrado mientras negociaba terrenos de su propiedad. En este hecho se capturó a dos presuntos implicados.

Ese mismo día, en el Distrito Portete, se detuvo a un individuo relacionado con un secuestro ocurrido en marzo en una urbanización de Daule. El detenido tiene antecedentes por porte de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El 27 de agosto, en el Distrito Sur de Guayaquil, se aprehendió a tres personas que habrían exigido 5 000 dólares a un comerciante del centro de la ciudad. Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares y comprobantes de pago.

Operativo en el Distrito Ceibos

En el Distrito Ceibos, las autoridades desarticularon una organización vinculada al secuestro de una ciudadana ocurrido el 5 de junio en un gimnasio del sector.

Una de las detenidas, presuntamente encargada de perfilar a las víctimas, trabajaba como entrenadora en el lugar.

La Policía identificó a los aprehendidos como presuntos miembros de las estructuras delictivas:

Igualitos (5)

Tiguerones (4)

Mafia 18 (3)

Águilas (2).

Según la institución, estas acciones evitaron el pago de aproximadamente 71 mil dólares a grupos delictivos. Los operativos, además, dejaron:

13 personas aprehendidas y 1 adolescente aislado

3 personas liberadas

1 arma de fuego

23 cartuchos

15 teléfonos celulares

2 motocicletas

Panfletos extorsivos

Dinero en efectivo

