La Policía Nacional difundió este 8 de diciembre de 2025 los resultados del ‘Operativo Tsunami 10′, una intervención ejecutada entre el 1 y el 7 de diciembre a escala nacional. L

a acción dejó un amplio saldo de detenidos, armas incautadas y vehículos recuperados en varias provincias del país.

Más noticias:

Operativo ‘Tsunami 10’ golpea a 18 grupos armados en Ecuador

El despliegue incluyó 805 intervenciones en Guayas, Manabí, El Oro, Carchi, Tungurahua y Pichincha. Las unidades de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial coordinaron acciones contra delitos como robo de vehículos, tráfico de armas, microtráfico y tenencia de explosivos.

Fuentes policiales informaron que los equipos se concentraron en zonas con mayor incidencia delictiva para detectar a grupos vinculados con robos, extorsiones y transporte ilegal de combustible. Las acciones se desarrollaron con apoyo de unidades especializadas y patrullajes focalizados.

Lea más: Operativo en Quito deja 15 detenidos por diferentes delitos

Más de 150 aprehendidos y 18 agrupaciones criminales afectadas

Durante la primera semana de diciembre, el operativo permitió aprehender a 156 personas y detener a 70 sospechosos por investigaciones vigentes. Además, la Policía señaló que 18 grupos criminales quedaron afectados por la desarticulación de sus estructuras o la incautación de sus recursos logísticos.

Entre los indicios levantados constan 151 armas de fuego, incluidas pistolas, revólveres y fusiles, además de 1 560 cartuchos de distintos calibres. También se decomisaron 223 tacos de dinamita y 160 libras de cordón detonante, elementos normalmente asociados a actividades ilícitas en minería ilegal o acciones de intimidación criminal.

Te puede interesar: Operativos del Ejército en Los Ríos, Puerto Quito y Esmeraldas dejan armas, droga y detenidoss/

Incautación de droga, vehículos robados y combustible ilegal

Las unidades policiales registraron la incautación de 245,84 kilos de droga, principalmente cocaína y marihuana. Las autoridades destacaron la recuperación de 96 vehículos y 159 motocicletas reportadas como robadas, así como la retención de otras 203 motos y 56 automotores que presentaban irregularidades.

El operativo también permitió retirar de circulación 51 655 galones de combustible y 204 tanques de GLP, utilizados en actividades ilícitas como el contrabando o la minería no autorizada.

Policía anuncia más controles en el país

Con los resultados obtenidos, la institución anticipó nuevos operativos focalizados en diciembre para reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales ante el aumento de movilidad por las festividades de fin de año.