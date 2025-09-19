Como parte de las acciones del Bloque de Seguridad, este viernes, 19 de septiembre de 2025, se desarrolla el operativo Resurgir 18 en los sectores priorizados del Distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil.

Más noticias

Operativo en Nueva Prosperina este 19 de septiembre

Según información policial, las acciones están enfocadas en localizar y capturar a integrantes de grupos de delincuencia organizada vinculados con delitos como secuestro, extorsión y asesinato.

El despliegue policial se enfocó en zonas donde operan estructuras criminales con alto grado de peligrosidad. Durante las intervenciones, los uniformados ejecutaron allanamientos, patrullajes tácticos y controles en puntos críticos del distrito, como parte de la lucha contra el crimen organizado en la zona metropolitana de Guayaquil.

🚔 INTENSIFICAMOS LOS OPERATIVOS Y CONTROLES EN LOS EJES VIALES DEL PAÍS 🇪🇨



En la red vial nacional, #PolicíaEcuador ejecuta acciones de control y patrullaje para garantizar el orden y la seguridad en las carreteras.



Tu seguridad es nuestra prioridad. Nuestra misión es:… pic.twitter.com/sDTZiipyNC — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 19, 2025

Resultados del operativo Resurgir 18 en Nueva Prosperina

Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que se realizaron 18 allanamientos y se detuvieron a cinco personas. Dos de ellas poseen antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El Comandante mencionó que llamó la atención los equipos de comunicación con los que contaban para alertar la presencia de la fuerza pública.

A la par, la autoridad mencionó que en la zona intervenida operan dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Alertó sobre el empleo de menores de edad para el cometimiento de delitos.

También llamó a la comunidad a denunciar y facilitar la información necesaria para dar con los antisociales.

Los agentes incautaron varios indicios vinculantes a actividades ilícitas, entre los que se incluyen:

Tres armas de fuego

Vehículos recuperados , presuntamente usados para actividades delictivas

, presuntamente usados para actividades delictivas Personas aprehendidas con antecedentes penales

Estos resultados fortalecen la capacidad operativa del Bloque de Seguridad, que mantiene presencia activa en zonas priorizadas con altos índices de violencia y criminalidad.

Lucha contra el crimen organizado en Guayaquil

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras entidades del Estado, intensifica su presencia en Nueva Prosperina, uno de los sectores más afectados por el auge delictivo en los últimos años.

El operativo Resurgir 18 se enmarca dentro de un conjunto de intervenciones diseñadas para recuperar territorios controlados por bandas criminales.

Te recomendamos: