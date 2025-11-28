La Policía ejecutó el operativo ‘Apolo’ en tres sectores de Quito, que dejó 15 detenidos por diferentes delitos, entre el martes y el miércoles de esta semana, según informó la institución este viernes 28 de noviembre de 2025.

Los sectores de Quito en los que se realizó el operativo que dejó 15 detenidos y otros decomisos

En el distrito Eugenio Espejo, la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo, una intervención integral que articuló los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia, con el objetivo de mitigar los hechos delictivos en sectores priorizados.

En total, 120 servidores policiales se desplegaron en puntos estratégicos del distrito, logrando importantes resultados operativos.

Allanamientos y detenciones en Atucucho y La Dammer

En el sector de Atucucho, tras labores de investigación, se identificó un inmueble donde permanecían cuatro ciudadanos extranjeros que poseían un arma de fuego.

Durante el registro se encontró el arma, un vehículo con series alfanuméricas adulteradas y varios celulares recuperados como indicios.

En una segunda intervención, en La Dammer, equipos especializados localizaron a cinco personas —tres ecuatorianos y dos extranjeros— presuntamente vinculadas con extorsión y robo de vehículos.

Dos de los ecuatorianos registran antecedentes por tráfico de drogas, homicidio (2013), asociación ilícita y robo. En su poder se hallaron 12 cartuchos de distintos calibres, un arma de fuego, dos vehículos, prendas de vestir y varios celulares.

Incautación de droga en La Comuna

En el sector de La Comuna, un ciudadano fue aprehendido por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En su poder se encontraron 9 000 dosis de presunta cocaína, valoradas en aproximadamente 2 000 dólares en el mercado interno.

Resultados generales del Operativo Apolo

Como parte del despliegue preventivo, se logró además la aprehensión de cinco personas adicionales y el levantamiento de más indicios que fortalecen procesos investigativos.

En total, el Operativo Apolo dejó:

15 personas aprehendidas por distintos delitos

por distintos delitos 3 vehículos retenidos

5 motocicletas retenidas

2 motocicletas recuperadas con reporte de robo

con reporte de robo 2 armas de fuego

96 armas blancas

9.190 dosis de droga

12 cartuchos de diferentes calibres

de diferentes calibres 6 teléfonos celulares

De los detenidos, seis registran antecedentes por delitos como robo, tráfico de sustancias y homicidio.

Acciones interinstitucionales complementarias

El operativo también contó con coordinación interinstitucional, lo que permitió:

28 citaciones a locales comerciales por distintas infracciones

a locales comerciales por distintas infracciones 1 local clausurado

5 ciudadanos con situación migratoria irregular puestos en proceso de deportación

con situación migratoria irregular puestos en proceso de deportación Decomiso de 2 accesorios con características similares a los de uso policial

