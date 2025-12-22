Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un operativo policial en Guayas deja tres presuntos integrantes de Los Choneros capturados, la Policía informó este lunes 22 de diciembre de 2025 el delito por el que se les detuvo.

Más noticias:

Los tres presuntos integrantes de Los Choneros capturados en Guayas y los hallazgos de la Policía

La Policía aprehendió a tres presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Choneros” por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego en Naranjal-Balao, Guayas.

El operativo se ejecutó el 21 de diciembre de 2025, a través del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOE), y permitió el aislamiento de un adolescente y la aprehensión de dos ciudadanos.

Persecución tras patrullaje preventivo

El hecho se registró mientras los servidores policiales realizaban un patrullaje preventivo a la altura del Barrio Casa, en el distrito Naranjal–Balao.

Le puede interesar: Policía frustra secuestro en Guayas y aprehende a los presuntos implicados

Allí visualizaron a varios sujetos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, los individuos evadieron el control, lo que dio inicio a una persecución ininterrumpida que permitió el aislamiento de Q. P. J. G. y la aprehensión de Byron L., alias “Ratón”.

Domicilios usados para almacenar armas

En la misma línea investigativa, los uniformados identificaron varios domicilios que eran utilizados para almacenar armas de fuego, municiones y explosivos.

Más noticias: Operativo Apolo 32 deja 30 detenidos y pirotecnia decomisada en Guayas

Como resultado de los operativos posteriores, se concretó la aprehensión de Wellington D., alias “El Chino”.

Armas y evidencias incautadas

Durante las intervenciones, la Policía encontró como indicios: dos armas de fuego tipo revólver y escopeta, tres cartuchos, una motocicleta aprehendida y cinco terminales móviles.

Información extra: Guayas

Te recomendamos