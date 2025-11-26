La Policía Nacional intensificó su presencia en Guayaquil entre la tarde del 25 y la madrugada del 26 de noviembre de 2025. La institución ejecutó un mega operativo que buscó desarticular economías criminales instaladas en varios sectores de la ciudad.

Operativo en Guayaquil dejó detenidos, relacionados con bandas

La institución informó que agentes de unidades tácticas e investigativas intervinieron en los distritos Sur, 9 de Octubre, Portete y Esteros, zonas donde operan estructuras de delincuencia organizada relacionadas con Los Lobos, Tiguerones, Chone Killer y Freddy Kruger.

El despliegue incluyó 19 acciones operativas simultáneas, que respondieron a seguimientos previos y a denuncias registradas mediante el Código QR.

Walter Villarroel Trujillo, comandante de la Zona 8, explicó que los subsistemas investigativos identificaron a los implicados después de varias semanas de verificación y análisis. Según la autoridad, la ciudadanía aporta información clave que fortalece la seguridad ciudadana en Guayaquil.

Los resultados de las labores

El operativo dejó 18 personas aprehendidas. Entre ellas, los agentes ubicaron a cuatro involucrados con antecedentes penales y nueve ciudadanos con boletas de captura, incluidos cuatro que actualmente cumplen sentencia en un centro de privación de libertad.

Además, los uniformados detuvieron a dos individuos catalogados de intermedio valor, quienes, según las investigaciones preliminares, mantienen conexiones con delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestro, extorsión, asesinato, robo de vehículos y motocicletas, y receptación.

Los agentes también incautaron evidencia que, de acuerdo con la información oficial, sostiene las líneas de investigación.

Entre los indicios constan 278 sobres de sustancias sujetas a fiscalización, 14 motocicletas recuperadas y retenidas, dos vehículos, 10 celulares, nueve armas de fuego, siete artefactos explosivos, una alimentadora, 107 cartuchos, una laptop, una tablet, dos radios de comunicación, un cargador de radio y 12 tarjetas de crédito.