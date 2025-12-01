La Policía Nacional del Ecuador informó que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) detuvo a un presunto implicado en un asesinato ocurrido la tarde del 28 de noviembre de 2025 en el norte del cantón Esmeraldas.

Detenido como presunto responsable de asesinato en Esmeraldas

Según los datos oficiales, el ataque se produjo en las calles Franklin Tello y av. Pedro Vicente Maldonado. En ese punto, un sujeto disparó varias veces contra un ciudadano y lo mató de manera inmediata. Los agentes especializados llegaron al lugar y recogieron los primeros indicios para iniciar la investigación.

Los equipos de la Dinased desarrollaron análisis técnicos y recopilaron información en campo para identificar al responsable. Con esos insumos, los investigadores localizaron a un sospechoso y lo aprehendieron. Durante el operativo, la Policía encontró objetos que, según las autoridades, guardan relación con el hecho violento.

Se trata de Juan P., quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas.

Indicios encontrados

• 1 vehículo

• 1 motocicleta

• 1 teléfono celular

La Policía Nacional resaltó que las unidades especializadas mantienen un trabajo permanente para esclarecer muertes violentas y evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Este caso se suma a las acciones que la Dinased ejecuta en diferentes provincias del país para combatir el crimen organizado y fortalecer los procesos investigativos. Las autoridades indicaron que remitirán toda la información recabada a la Fiscalía, con el fin de que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.