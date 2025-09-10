Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, en el sector de Carapungo, en el norte de Quito, terminó con la aprehensión de tres presuntos delincuentes. Además, un hombre fue abatido.
La Policía informó de la acción este 10 de septiembre de 2025. Esta se desarrolló cuando unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas detectaron un vehículo sospechoso durante labores de patrullaje preventivo.
Un abatido fue el resultado de acciones policiales en Carapungo
La institución detalló que, al notar la presencia policial, los ocupantes del automotor emprendieron la huida a gran velocidad.
Durante la persecución, la madrugada del 8 de septiembre, los ocupantes realizaron maniobras peligrosas, lanzaron objetos desde las ventanas y se escuchó al menos una detonación.
La huida continuó por vías de tercer orden hasta una calle sin salida, donde los agentes lograron cercar el vehículo.
El ataque de los presuntos delincuentes
La Policía informó que, en un intento de evasión, los sospechosos intentaron embestir a los uniformados en tres ocasiones. Ante esa amenaza, “en cumplimiento de los protocolos institucionales“, los agentes utilizaron sus armas de fuego.
En el intercambio resultó abatido Johan Sebastián V., ciudadano extranjero, quien falleció en el lugar.
Los detenidos en la acción policial
Los tres acompañantes fueron detenidos en el sitio. Se trata de Walter Steven B., Fabián Enrique V. y Diego Alejandro V., todos de nacionalidad extranjera.
Posteriormente, en un barrido de la zona, los agentes hallaron un objeto con características similares a un arma de fuego tipo pistola, el cual fue ingresado como evidencia.
La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la prevención del delito, el resguardo de la seguridad ciudadana y la defensa de la integridad de los ciudadanos.
