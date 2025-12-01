La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en Ibarra, que resultó en la incautación de más de 700 tacos de dinamita y la aprehensión de un hombre implicado en el caso.

Policía encuentra dinamita en Ibarra

El operativo, el 29 de noviembre de 2025, se dio tras varios meses de investigaciones, revela la magnitud de una red criminal que operaba entre Ecuador y Colombia, utilizando la frontera norte como ruta clave.

Según informó la Policía, la intervención policial comenzó después de labores de inteligencia que evidenciaron el tránsito ilegal de explosivos provenientes del Perú.

Las indagaciones sobre el destino de los explosivos

De acuerdo con las primeras indagaciones, el material explosivo estaba destinado a la provincia del Carchi, en la zona fronteriza norte del país, para luego ser transportado a Colombia, donde sería suministrado a grupos armados irregulares vinculados a actividades delictivas.

El operativo, llevado a cabo por los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional, permitió identificar un camión sospechoso que circulaba por la ciudad de Ibarra.

Tras un registro minucioso, los agentes encontraron una gran cantidad de explosivos camuflados dentro del vehículo, lo que corroboró las sospechas sobre la actividad ilegal.

El detenido y los indicios

Aprehendido:

• Wilson C., conductor del camión.

Indicios encontrados:

• 749 tacos de dinamita.

• 1 camión incautado.

• 1 teléfono celular.

Resultados de los operativos

De acuerdo con la Policía, se trató de un golpe significativo contra el tráfico de explosivos en la región, un delito que pone en riesgo la seguridad tanto de Ecuador como de los países vecinos.

La Policía Nacional destacó el trabajo conjunto de sus unidades especializadas, quienes, con base en investigaciones de largo plazo y coordinación interinstitucional, lograron desarticular parte de esta red.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades continúan con las labores para identificar a los otros actores involucrados en este delito.