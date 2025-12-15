Operativo en Ecuador deja 11 detenidos por porte de armas de fuego

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

En un operativo policial orientado a garantizar la seguridad ciudadana, las autoridades detuvieron a 11 personas por supuesto porte ilegal de armas de fuego. La acción se desarrolló en los exteriores del Terminal Terrestre de Loja, tras una alerta del ECU 911.

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Durante los controles y registros a personas y vehículos, la policía incautó ocho armas de fuego, 19 alimentadoras, 573 cartuchos de diferentes calibres, tres chalecos balísticos, dos paneles balísticos y una mira óptica/láser. Además, se recolectaron 11 teléfonos celulares, seis tarjetas informativas, una libreta de identificación militar y dos vehículos vinculados al delito.

El operativo permitió fortalecer la presencia policial en la zona y reducir los riesgos asociados a la circulación de armas de fuego de manera ilegal.

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Operativo ‘Encuentro 137’ afecta al GDO Los Lobos

Simultáneamente, las autoridades ejecutaron el operativo denominado ‘Encuentro 137’, dirigido a un grupo delictivo estructurado, supuestamente vinculado al GDO Los Lobos. Este grupo se dedicaba al transporte, acopio y distribución de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.

Como resultado, se aprehendieron siete presuntos responsables y se incautaron 238,5 gramos de pasta base de cocaína, 326 gramos de marihuana y 18,2 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, las autoridades decomisaron 13 terminales móviles y una motocicleta utilizada en las actividades ilícitas.

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Refuerzo de la seguridad en el centro de Loja

Las acciones operativas reflejan, según la Policía Nacional, el compromiso de las autoridades con la seguridad y el orden público en la ciudad. La policía mantiene presencia constante en sectores estratégicos y realiza controles preventivos para minimizar riesgos asociados al crimen organizado.

Las investigaciones continúan para determinar la vinculación de los detenidos con otras actividades delictivas en la región y garantizar que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.