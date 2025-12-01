La captura de alias ‘Peluche’ reveló una estructura integrada por miembros de la Policía que movían dinero para organizaciones delictivas del narcotráfico. El caso tomó forma el 20 de noviembre de 2025 con operativos en El Oro, Riobamba y Cañar.

Captura de alias ‘Peluche’, cabo segundo señalado en una investigación por narcotráfico

A las 10:45, agentes antinarcóticos ingresaron a una habitación de hotel, en Huaquillas. Ahí encontraron a Fernando Paúl F. R., cabo segundo conocido de Policía como ‘Peluche’, junto a 6 000 dólares, según Primicias.

TC describe que ‘Peluche’ cumplía tareas de policía mientras dirigía actividades con un grupo que incluía a otros uniformados.

Los tres detenidos en Riobamba y Cañar

Después de la captura de ‘Peluche’, los agentes actuaron en la Sierra. En Riobamba detuvieron a Wilson Alfredo S. N., alias ‘Sonwil’, un exsargento con experiencia en puertos y aeropuertos.

Minutos después, cayó su hermano, Joseth Alexander S. N., alias ‘Troxo’, quien pasó por unidades antidrogas en Guayaquil.

A las 11:56, los agentes detuvieron en la Fiscalía de Cañar a Juan David C. O., alias ‘René’, con 4 800 dólares.

Según TC, los tres tenían acceso a información que, según la Fiscalía, facilitaba movimientos de dinero y actividades relacionadas con narcotráfico.

El decomiso que destapó el funcionamiento de la estructura

La investigación avanzó tras un operativo del 2 de mayo de 2025. Ese día, la Policía interceptó un vehículo con 280 560 dólares escondidos. Ese decomiso llevó al celular de César Augusto C. M., alias ‘Ches’, colaborador externo. Aunque no registra detención, su teléfono entregó información clave, según Primicias.

Uno de los chats mostraba que ‘Troxo’ buscaba trabajar con ‘Peluche’. En enero de 2025 escribió: “Ojalá el ‘Peluche’ diga: ven a trabajar conmigo o algo”. ‘Ches’ le respondió que pidiera esa oportunidad. Para la Fiscalía, ese intercambio mostró interés por reclutar policías.

Las conversaciones encriptadas y la ruta del dinero

En el celular de ‘Ches’ aparecieron conversaciones en Zangi, una aplicación encriptada. Ahí hablaba con “Yanquee”, identificado como ‘Sonwil’. El 30 de abril de 2025 él preguntó cómo mover el dinero y planteó la frase: “Como que llevamos algo en el balde”. Un día después, trazaron una ruta hacia Bucay.

El 1 de mayo la comunicación aumentó. A las 14:03, ‘Sonwil’ escribió: “Ya mismo sale. Ya tienen una parte”.

Esa noche, ‘Peluche’ envió un mensaje con palabras clave: “K entregar esa ropita. En Rio”. Para la Fiscalía, “ropita” significaba dinero.

Ese día, ‘René’ escribió: “Soy el amigo que tiene que entregar la encomienda en Riobamba”.

Las evidencias encontradas en el teléfono de ‘Ches’

El teléfono de ‘Ches’ contenía fotos de grandes cantidades de billetes, armas de fuego, municiones y retratos de los implicados (‘Ches’, ‘Sonwil’, ‘Troxo’).

También aparecieron imágenes de ‘Troxo’ con una persona que portaba un gafete de un operador privado de puertos, según Primicias.

Con esa información, la Fiscalía formuló cargos por delincuencia organizada contra los cuatro policías (uno en servicio pasivo). El juez Jairo García ordenó su detención. La instrucción fiscal se desarrolla durante 90 días.