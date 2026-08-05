Policía alerta sobre reclutamiento de menores por bandas en Guayaquil

La mañana de este miércoles 5 de agosto de 2026, la Policía Nacional desplegó un operativo de control en los exteriores del Colegio Vicente Rocafuerte, en el norte de Guayaquil. La intervención forma parte del plan ‘Código 5’, una estrategia orientada a reforzar la seguridad en los alrededores de las instituciones educativas y prevenir hechos delictivos durante el ingreso y la salida de estudiantes y docentes.

Detalles del operativo

El general Walter Villarroel Trujillo explicó que este operativo responde a información obtenida en investigaciones policiales, según las cuales organizaciones delictivas estarían captando y reclutando a menores de edad en los alrededores de algunas instituciones educativas del país para incorporarlos a sus estructuras criminales.

“Durante estos días el eje investigativo y de inteligencia se encuentran levantando información no solo alrededor de estas unidades educativas, sino también donde tendríamos una zona de afluencia donde los delincuentes pretenden reclutar a menores de edad”, informó el general esta mañana.

“Estamos realizando el levantamiento de información, los análisis correspondientes y todo lo que se vaya obteniendo lo estamos poniendo a órdenes de las autoridades competentes”, agregó el coronel.

Acciones tomadas

Durante el operativo, los uniformados reforzaron el patrullaje preventivo, realizaron controles y registros en los alrededores del plantel, y mantuvieron una presencia permanente en los puntos de mayor afluencia de estudiantes.

Con estas acciones, la Policía busca prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la comunidad educativa tras algunos recientes acontecimientos de inseguridad en varias instituciones educativas de Guayaquil.

Villarroel aseguró que continuarán con otros operativos de fortalecimiento durante los próximos días.

La violencia en los exteriores de escuelas y colegios

Extorsiones, ataques armados en los exteriores, intento de secuestros y amenazas de explosivos son algunos de los acontecimientos que se han registrado durante las últimas semanas en los alrededores de colegios y escuelas de la ciudad.

Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre 2025 y 2026 se registraron diez casos de docentes asesinados. Además, las denuncias por extorsión aumentaron de 300 a 1 000. Los mayores casos se estarían dando seis distritos: 2, 3, 7, 8, 18 y 24.



Te recomendamos