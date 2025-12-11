El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 32 en sectores del sur de Guayaquil y en Durán. La intervención se concentró en Portete, Esteros y varias zonas de ese cantón vecino. Con este despliegue, la institución buscó desarticular estructuras delictivas que operan en estos barrios.

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que los agentes iniciaron las acciones al mediodía de ayer. En total, 124 uniformados participaron en los allanamientos y en los controles realizados en simultáneo. La operación dejó como resultado 30 intervenciones en inmuebles, 10 personas detenidas y la recuperación de 12 vehículos reportados como robados.

Armas, municiones y droga incautadas

Durante los allanamientos, los policías hallaron diferentes tipos de armamento. Se incautaron de cuatro armas de fuego, un subfusil y un fusil. También retiraron de circulación 17 armas blancas. En el lugar encontraron 40 cartuchos calibre 5.56 y 15 municiones de 9 milímetros, que quedaron bajo cadena de custodia.

Los agentes decomisaron sustancias sujetas a fiscalización. Reimberg explicó que levantaron 23 dosis de heroína y 273 sobres de cocaína durante las inspecciones. Además, confiscaron un paquete de marihuana. Todo el material fue trasladado para los análisis correspondientes y quedó registrado en la evidencia del operativo Apolo 32.

Vehículos y equipos electrónicos recuperados

La Policía recuperó vehículos reportados como robados. Entre ellos consta un automóvil, tres tricimotos y ocho motocicletas. Los agentes verificaron los números de chasís y motor para confirmar su origen y avanzaron con los trámites para entregarlos a sus propietarios.

El operativo también permitió incautar equipos electrónicos. Los uniformados recogieron 10 teléfonos móviles, dos cámaras de videovigilancia, una cámara adicional y un router. En los inmuebles allanados ubicaron una balanza, dos placas de vehículos y una sirena de alarma, artículos que quedaron bajo investigación.

Reimberg afirmó que las intervenciones continuarán. Señaló que el Ministerio del Interior mantiene operativos sostenidos en estos sectores y aseguró que “seguimos trabajando” para reducir la criminalidad en Guayaquil y Durán.

