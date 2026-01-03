Operativo Apolo 16.0 deja ocho aprehendidos y decomisos en Guayas en el inicio de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 16.0 durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de enero de 2026 en varios sectores de los cantones Balzar, Colimes y Palestina, en la provincia del Guayas. La intervención incluyó allanamientos a distintos inmuebles y permitió la aprehensión de ocho ciudadanos presuntamente vinculados al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y al porte ilegal de armas de fuego.

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Intervención coordinada en el Guayas

Las unidades policiales actuaron tras recopilar información sobre presuntas actividades ilícitas que operaban en estos cantones.

Con base en esos datos, la Policía planificó y ejecutó los allanamientos en los inmuebles identificados, donde localizó armas y drogas. La operación se desarrolló en varios puntos y mantuvo presencia policial durante toda la madrugada.

Aprehendidos durante el operativo

Como resultado de la intervención, la Policía aprehendió a Olmedo O., Erika L., Lister M., Nancia C., José C., Ricardo C., Darwin S. y Pedro C.

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Los agentes trasladaron a los ciudadanos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Indicios incautados

Durante los allanamientos, los servidores policiales decomisaron seis armas de fuego, 22 cartuchos y 515 gramos de sustancias sujetas a fiscalización.

Además, recuperaron un vehículo y siete motocicletas, e incautaron tres terminales móviles y cuatro armas blancas. Estos indicios quedaron bajo cadena de custodia para las diligencias correspondientes.

La Institución policial mantiene operativos en el territorio nacional con el objetivo de debilitar estructuras criminales y poner a órdenes de la justicia a quienes atentan contra la paz y la seguridad ciudadana.

Acciones contra el crimen organizado

Según informó la Policía, estas acciones buscan reducir los delitos asociados al tráfico de drogas y al porte ilegal de armas, especialmente en zonas donde se identifican focos de riesgo.

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El operativo Apolo 16.0 se suma a las estrategias de control y prevención que la Policía Nacional ejecuta de forma permanente en la provincia del Guayas, con énfasis en el trabajo de inteligencia y la intervención focalizada en sectores priorizados.