Operación golpea al tráfico de químicos para explosivos en la frontera de Colombia y Ecuador

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador informó que, en coordinación con autoridades de Colombia, ejecutó la operación binacional Fénix 0360, una intervención que desarticuló una red delictiva integrada por ciudadanos ecuatorianos y colombianos dedicada al tráfico ilícito de materiales químicos usados en la fabricación de artefactos explosivos. Esta estructura abastecía a grupos armados que operan en el sur de Colombia, en la zona limítrofe con Ecuador.

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Operación Colombia y Ecuador por tráfico de químicos para explosivos

La Dirección General de Investigaciones y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales lideraron las acciones en Ecuador, mientras las fiscalías generales de ambos países dirigieron la investigación previa por delincuencia organizada.

La Policía informó, este 27 de noviembre de 2025, que los equipos de inteligencia actuaron durante varios meses en Pichincha y Carchi, así como en los departamentos colombianos de Valle del Cauca, Nariño y Huila.

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La organización criminal movilizaba químicos desde el sur del país hacia la frontera norte. Utilizaba empresas de transporte de encomiendas para evadir controles estatales, una estrategia que permitía enviar los insumos necesarios para fabricar explosivos y abastecer a grupos armados en territorio colombiano.

Durante la investigación, los agentes realizaron operativos en flagrancia en ambos países. Las aprehensiones y los decomisos permitieron frenar atentados terroristas, incluidos los vinculados al ataque ocurrido en noviembre de este año en el Batallón Bolívar, en Tunja, Boyacá.

Resultados en Ecuador

8 allanamientos

7 ciudadanos detenidos

1 vehículo incautado

180 kg de clorato de potasio

45 kg de nitrato de potasio

12 kg de sulfato de bario

9 kg de sulfato de estroncio

15 kg de carbón activado

15 kg de potassium benzoate

45 kg de mangalium

9,52 kg de aluminio granulado

6 teléfonos celulares

2 iPad

3 laptops

25 soportes de papel adhesivo blanco

2 sacos de yute blanco

2 sellos de plástico azul

Resultados en Colombia

28 ciudadanos detenidos

1 400 kg de clorato de potasio

25 kg de nitrato de potasio

500 kg de nitrato de amonio

800 kg del químico Alfo

400 kg de aluminio

2 teléfonos celulares

1 vehículo incautado

El destino de los detenidos en la operación

Las autoridades trasladaron a los detenidos en Ecuador a zonas de aseguramiento transitorio y los pusieron a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos. El material decomisado permanece bajo cadena de custodia para su análisis técnico–científico.

La Policía Nacional destacó que este operativo afecta de forma directa la cadena de distribución de químicos destinados a fabricar explosivos para grupos armados en el sur de Colombia.