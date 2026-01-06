Ocho detenidos y armas incautadas tras operativo contra la minería ilegal en Azuay

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una operación de control territorial golpeó de forma directa a la minería ilegal en el sur del país. Las fuerzas del orden ejecutaron la intervención en el sector La Chonta, del cantón Pucará, en la provincia de Azuay. El operativo dejó ocho personas aprehendidas y el desmantelamiento de estructuras que operaban de manera clandestina en la zona.

Más noticias

La acción se desarrolló como parte de los controles permanentes contra actividades ilícitas. Las autoridades intervinieron en un área donde grupos dedicados a la minería ilegal mantenían presencia armada. La operación envió un mensaje claro sobre la continuidad de estos operativos y el objetivo de recuperar territorios afectados por economías ilegales.

Campamentos ilegales y arsenal incautado

Durante la intervención, los equipos de seguridad desmantelaron dos campamentos utilizados para minería ilegal. Estos espacios funcionaban con resguardo armado, lo que evidenció el nivel de organización de las estructuras que operaban en el lugar. En los campamentos, las autoridades incautaron un importante arsenal de armas y municiones.

Entre el material decomisado constan armas de guerra, como un fusil FAL sin número de serie, un fusil de precisión tipo carabina calibre 12, una subametralladora sin serie y cinco fusiles R15, de los cuales cuatro tenían serie y uno carecía de identificación. Además, se encontró una pistola Glock 17.

El operativo también permitió el decomiso de ocho alimentadoras para fusil FAL y 19 alimentadoras para fusil R15. A esto se sumaron tres alimentadoras adicionales, radios de comunicación y dos dispositivos móviles. En cuanto a municiones, las autoridades retiraron del lugar 633 municiones calibre 5.56, 583 calibre 7.62, siete cartuchos calibre 12 y 36 municiones calibre 9 milímetros.

Aprehensiones y resguardo militar en la zona

Como resultado directo de la operación, las fuerzas de seguridad aprehendieron a ocho personas presuntamente vinculadas a estas actividades ilícitas. Los detenidos son Jipson J. A., Angelo S. M., Hólger C., José P. E., Jorge A. M., Ronal J. M., Ney J. C. y Geovanny H. C. Todos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

Durante el desarrollo del operativo, los equipos en territorio detectaron comunicaciones que alertaban sobre la intención de estos grupos de reagruparse. Según la información obtenida, los implicados buscaban retomar el control del sector tras las capturas. Ante esta situación, las autoridades dispusieron de inmediato un contingente militar para resguardar la zona y brindar seguridad a la comunidad.

La presencia militar se mantiene con el objetivo de preservar la tranquilidad en La Chonta y evitar nuevos intentos de ocupación por parte de grupos delictivos. Las autoridades señalaron que la lucha contra la minería ilegal continúa con firmeza. Estas acciones apuntan a proteger la vida de la población, reducir los niveles de violencia y cortar una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales. La prioridad, recalcaron, es la seguridad de las familias ecuatorianas.

🚨#Urgente



¡CAYERON 8 CRIMINALES: DURO GOLPE A LA MINERÍA ILEGAL EN AZUAY!💪



➡️Una gran operación de control territorial en el sector La Chonta, cantón #Pucará, permitió dar un nuevo y contundente golpe a la minería ilegal. Como resultado de esta intervención, ocho personas… pic.twitter.com/tlE1QpNqkN — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) January 6, 2026

Te recomendamos