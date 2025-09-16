El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción. En esta ocasión, la medida se definió para siete provincias.

¿Qué es un estado de excepción y cuáles son los alcances? La decisión se tomó este martes, 16 de septiembre de 2025, vía Decreto Ejecutivo No. 134.

¿Qué es un estado de excepción?

Un estado de excepción es un régimen extraordinario donde un gobierno limita o restringe temporalmente ciertos derechos y libertades constitucionales.

El objetivo es restaurar la normalidad y proteger la seguridad, pero debe realizarse respetando los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional.

¿Cuál es el argumento de Daniel Noboa?

En esta ocasión, Daniel Noboa se basó en una “conmoción interna”, debido a las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

De acuerdo con el decreto, la decisión se basa en hechos concretos que evidencian una creciente radicalización de las manifestaciones.

Las provincias en las que se tomó la medida son:

Carchi

Imbabura

Pichincha

Azuay

Bolívar

Cotopaxi

Santo Domingo

La vigencia del decreto presidencial

La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días. No obstante, el decreto establece que se podría dar una terminación anticipada.

Durante ese tiempo, se suspende el derecho a la libertad de reunión, prohibiendo aglomeraciones en espacios públicos que puedan derivar en afectaciones a los servicios esenciales o la seguridad ciudadana.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están autorizadas a intervenir, bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, para disolver concentraciones que representen un riesgo.

Otras definiciones del decreto

El Decreto ordena la movilización de la Fuerza Pública y otras entidades del Ejecutivo para “garantizar la seguridad”, el libre tránsito y la protección de bienes públicos y privados.

La movilización de la Policía “tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional y la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas, garantizar el derecho al libre tránsito, libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural”.

