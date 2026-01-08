La Fiscalía General del Estado procesa a una mujer por el presunto delito de homicidio, luego de que su hija de 11 meses fuera ingresada sin signos vitales a una casa de salud del norte de Guayaquil, este jueves 8 de enero de 2026.

De acuerdo con el parte policial, Karina Betsabeth M. M., trasladó a la bebé en la madrugada del 6 de enero de 2026 hasta un centro asistencial cercano a su domicilio, en la cooperativa El Fortín.

Por la gravedad del estado, el personal médico recomendó su traslado inmediato a un hospital, por lo que vecinos del sector la llevaron al Hospital Universitario.

Allí, se confirmó el fallecimiento pese a los intentos de reanimación.

Hallazgos médicos y activación de protocolos

Durante el examen físico externo, los galenos constataron laceraciones y hematomas en distintas partes del cuerpo.

Además, una lesión compatible con quemadura en una de las piernas y claros signos de agresiones sexuales.

Ante estos hallazgos y conforme a los protocolos de seguridad, se alertó al ECU 9-1-1 para la intervención de la Policía Judicial.

Versión de la madre y aprehensión

Personal policial acudió al hospital y tomó contacto con la madre, quien indicó que la noche anterior habría ingerido licor artesanal.

Luego llegó a su domicilio y se acostó a dormir junto a su hija.

Señaló que, al despertar horas después, notó que la niña no reaccionaba y presentaba palidez en el rostro, por lo que decidió trasladarla para recibir atención médica.

Al ser consultada por las máculas de sangre encontradas en su vestimenta, la mujer guardó silencio.

Con base en estos indicios, la Policía aprehendió a la sospechosa y la trasladó a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde fue puesta a órdenes de la autoridad competente.

Audiencia y medida cautelar

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados.

Entre estos: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes, el acta de levantamiento del cadáver, la historia clínica de la víctima y las versiones de testigos referenciales.

El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Karina Betsabeth M. M.. La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.

El delito de homicidio se sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

