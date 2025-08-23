El Ministerio de Ambiente y Energía realizó la Asamblea de Consulta Ambiental del proyecto minero La Plata, ubicado en la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, en Cotopaxi, lo hizo en cumplimiento de la normativa vigente. La jornada se realizó este 23 de agosto de 2025 en los recintos Las Minas de la Plata y San Pablo de la Plata, zonas de influencia directa de la iniciativa.

La convocatoria se desarrolló en apego al Decreto Ejecutivo N.º 754 y a los estándares establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia del caso N.º 51-23-IN/23, señaló la Cartera de Estado, en un comunicado.

Proceso transparente y democrático

Asimismo, la consulta contó con la participación voluntaria de los habitantes de las comunidades locales. Durante la asamblea, los asistentes pudieron expresar sus posturas respecto al desarrollo del proyecto minero.

El proceso se realizó de forma libre, pública y transparente, garantizando que las opiniones fueran escuchadas y registradas mediante voto abierto, agregó.

El Ministerio destacó que este mecanismo refuerza la transparencia en la toma de decisiones ambientales y asegura el respeto a los derechos de participación de las comunidades.

Garantía de derechos ciudadanos

La institución subrayó que la consulta ambiental constituye un ejercicio democrático que fortalece los principios de inclusión y corresponsabilidad en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Con esta iniciativa, se asegura el derecho de los ciudadanos a decidir sobre temas que afectan directamente a su entorno ambiental y social. Además, el proceso se enmarca en el compromiso del Estado con la gobernanza ambiental y la sostenibilidad de los territorios.

