Militares ecuatorianos localizaron cinco cadáveres en Zamora Chinchipe, en la zona fronteriza con Perú. Ellos participaban en una operación de patrullaje en el sector de Conguime Alto-Chinapintza.

El hallazgo se dio tras una alerta ciudadana sobre un presunto enfrentamiento entre integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), según informó el Ejército.

Operación militar en la frontera con Perú

De acuerdo con el reporte, los militares procedieron a asegurar el área, establecer un perímetro de seguridad y coordinar con Policía Nacional y autoridades judiciales para cumplir con los protocolos de ley.

🔴 Fuerzas Armadas resguarda zona fronteriza tras enfrentamiento entre presuntos GDO#ZamoraChinchipe | Fuerzas Armadas, a través del #BloqueDeSeguridad ejecutó una operación militar en el sector Conguime Alto – Chinapintza, tras recibir alertas ciudadanas sobre un presunto… pic.twitter.com/kCPrk6Q0W9 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 13, 2025

Según las Fuerzas Armadas, estas acciones forman parte de las operaciones de control que buscan frenar la expansión de bandas armadas en zonas limítrofes.

