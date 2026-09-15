Militares decomisan 165 galones de combustible que eran transportados sin permisos en Pifo

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Militares decomisaron 165 galones de combustible, aparentemente diésel, durante una operación ejecutada en el sector de la gasolinera Shell Pifo, en el cantón Quito. El producto se transportaba en una camioneta y estaba distribuido en tres tanques metálicos de 55 galones cada uno.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, identificaron el vehículo durante el operativo. Los militares determinaron que el transporte del combustible no contaba con los permisos correspondientes de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). En el lugar, los uniformados aprehendieron a Segundo Dionicio H., Helen Johanna L. y Maritza Yolanda H.

Operativo militar en Pifo

La operación se desarrolló en el sector de la gasolinera Shell Pifo, en Quito. Durante el procedimiento, los militares localizaron una camioneta que trasladaba tres recipientes metálicos con combustible.

El producto correspondía aparentemente a diésel. Cada tanque tenía una capacidad de 55 galones, lo que permitió contabilizar un total de 165 galones de combustible.

Los uniformados también encontraron otros elementos durante la intervención. Entre los objetos decomisados constan un dispositivo móvil, un cargador y la camioneta utilizada para transportar el combustible.

La operación también permitió la aprehensión de tres personas. Los militares identificaron a los detenidos como Segundo Dionicio H., Helen Johanna L. y Maritza Yolanda H.

ARCH participó en el procedimiento

Tras detectar el transporte del combustible sin los permisos correspondientes, las autoridades coordinaron la presencia de personal especializado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. El Ejército solicitó esta intervención a través del ECU 911.

El personal especializado de la ARCH acudió al sitio para cumplir con los procedimientos legales pertinentes relacionados con el combustible encontrado durante el operativo.

Como resultado de la intervención, los militares decomisaron los 165 galones de combustible, distribuidos en los tres tanques metálicos, además del dispositivo móvil, el cargador y la camioneta.

El Ejército Ecuatoriano señaló que mantiene su compromiso de ejecutar operaciones militares permanentes para contribuir al control y la seguridad en el territorio nacional.

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