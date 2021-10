Ministro de Defensa:‘Si infringen la ley, van a ser llevados a la Justicia’

Jorge R. Imbaquingo. (I)

En varias entrevistas se ha declarado pacifista. ¿Lo es?

Creo que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, creo que la disuasión también es importante en un mundo en el que todavía no todos alcanzamos el ideal de la paz.

Si estamos en un estado de excepción puede llegar el momento en que el Ejército utilice la fuerza…

El uso de la fuerza es la posibilidad más remota. Los militares cada vez se entrenan para ser tolerantes ante los embates de los violentos. Imagínense unas Fuerzas Armadas que asumen esa actitud, cuando ellos están acostumbrados al primer signo de violencia a reprimir con violencia, tiene que haber un proceso en sus mentes y en sus corazones para no hacer de la fuerza el primer recurso y eso está pasando.

La libertad de reunión sigue vigente y cualquier cosa puede pasar…

Ningún derecho está suspendido. Lo único que está en vigencia es el respeto a la ley. En estos casos se ha establecido claramente que se pueden hacer marchas pacíficas, no solo ahora, sino siempre. ¿Pueden protestar? Siempre, porque este es un régimen democrático. Lo que no pueden es infringir la ley, si lo hacen van a ser llevados a la Justicia, no solo ahora, siempre.

¿Cómo conseguirán las Fuerzas Armadas la paz?

En Ecuador vivimos problemas serios de seguridad. Tenemos el narcotráfico y el crimen organizado. El Estado tiene que actuar como un todo. Por ejemplo, la Asamblea tiene que formular las leyes para que la política de seguridad tenga el instrumento que le permita actuar. Hay leyes detenidas, por ejemplo, la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que nos permitiría mantener a los buenos elementos y daría los insumos para que salga aquella oveja negra que no funciona.

¿Es necesaria una depuración en las FF.AA.?

Siempre las instituciones tienen que ser depuradas. Siempre hay malos elementos, pero al mismo tiempo para poder ser depurada, necesitamos instrumentos para poder ejecutar. Si hay leyes económicas urgentes, por qué no entra al debate el hecho de que una ley de seguridad también tenga un tiempo para ser aprobada. Porque, mientras no se apruebe, se incrementa el nivel de inseguridad, de crimen organizado y narcotráfico. No podemos esperar una ley de seguridad hasta que el país esté destruido.

Hay un proceso en la Fiscalía por supuestos grupos subversivos en el país. ¿Qué información maneja?

Existe información de grupos violentos. Uno de esos, el que estuvo en la plaza de Santo Domingo, el martes.

¿Cuál?

El grupo, me parece que se autotitula Guevarista. No tenemos información de que sea un grupo que esté en condiciones de ser una amenaza, pero sí es un grupo de violentos. El momento en que cometa una acción delictiva tendrá que ser llevado la Justicia. Hay grupos que querrán subvertir la paz del Ecuador, el crimen organizado es uno de estos:

¿Cuál es la política del Ministerio de Defensa con respecto al narcotráfico?

Primero es el control de territorio, para eso están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que controlar el territorio. Nosotros tenemos que saber qué pasa dentro de nuestras fronteras. La amenaza exterior es cada vez más remota, eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas, no debían perder esa capacidad, porque es algo que no se construye de la noche a la mañana, toma años, generaciones para tener una capacidad disuasiva contra una agresión externa. Pero ahora tenemos situaciones adentro, para eso el primer paso es controlar el territorio. Y esa es la disposición del Gobierno: controlar el territorio y ya hemos empezado y de una manera bastante rápida, ya tenemos el radar en Montecristi, eso significa que una parte que no podíamos controlar en el en el aire ya se puede hacerlo. Para el resto, el patrullaje terrestre tenemos el Ejército, y en el mar a la Marina.

¿Hay recursos?

Siempre faltan recursos y el Gobierno se ha comprometido, dentro de un plan a corto y a mediano plazo, a aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas especialmente en movilización. Pero no solamente eso, el presidente la República ha indicado que quiere vuelva la instrucción premilitar, para que los jóvenes que se encuentran desocupados y que pueden ser tentados hacia aspectos negativos, como el consumo de drogas, tengan en las Fuerzas Armadas una fuente donde puedan alimentarse, educarse, inclusive adquirir ciertos valores que son necesarios de una sociedad como la disciplina.

¿Cómo será el mecanismo para que se implemente la premilitar?

Existía el mecanismo, los estudiantes de los últimos años asistían los sábados a los a los cuarteles militares y se les enseñaba cómo defenderse, primeros auxilios y ciertos valores que son fundamentales de la institución y que son fundamentales inclusive a nivel individual, por ejemplo, el orden y la disciplina, valores que van a permitir entregar a la sociedad siempre un mejor ciudadano.

¿Desde cuándo vuelve la premilitar?

Ya es una orden y he dado disposiciones aquí en el Ministerio para que empiecen a elaborar las directrices. Creo que podría estar listo para el próximo año.

¿Cómo está, el nivel de cooperación con Colombia y con Estados Unidos?

Las colaboraciones de Estados Unidos con el Ecuador son muy buenas, el estado de amistad y de ayuda es bastante grande. Una muestra de eso la llegada del secretario de Estado Blinken, que es inclusive histórica porque hace mucho tiempo no había venido un funcionario de ese nivel. Estados Unidos está muy interesado en colaborar con el Ecuador, hay ciertos planes para ayudar a invertir en infraestructura. En la parte de seguridad de Estados Unidos, es un actor importantísimo, sino vital, en la lucha contra el narcotráfico porque tiene recursos, tiene inteligencia. En la parte regional la colaboración con Perú con Colombia va a continuar y va a reforzarse porque vamos a vivir siempre juntos, entonces qué mejor que vivir en un ambiente de paz y no contaminados ni transversales por el narcotráfico

El Presidente, hace dos semanas en Carondelet, dijo a los periodistas que él es partidario de un Plan Ecuador aludiendo a lo que hacía el Plan Colombia y que pensaba que esa podría ser una solución para los problemas que vivimos de delincuencia transnacional. ¿Qué opina usted acerca de esto?

El Gobierno actual está tomando muy en serio el tema de la seguridad. Los escenarios entre Colombia y Ecuador son diferentes, pero tener un plan que ataque a estos males y que permita encontrar soluciones que al final hagan que la población esté más tranquila para trabajar, para invertir, tanto la inversión nacional como extranjera, es el objetivo de gobierno

¿Está de acuerdo con un Plan Ecuador, así como fue el Plan Colombia?

Sería un plan diferente. En el Ecuador no tenemos fuerzas beligerantes. Un Plan Ecuador sería para controlar nuestro territorio, para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra el crimen organizado y también algo que hay que luchar siempre, contra la corrupción.

Hoja de vida

General Luis Hernández. Comandó las operaciones del Ejército en el Alto Cenepa (1995), que concluyó con la victoria militar ecuatoriana. Fue director de la Escuela Militar Eloy Alfaro, mientras ocupaba este cargo impulsó que las mujeres accedan a la carrera militar como oficiales. En la política, fue asambleísta constituyente de Montecristi y consejero del Cpccs-t.