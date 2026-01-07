Alina Micaela Pihuave Narváez, exreina de Puerto López, permanece desaparecida desde el sábado 27 de diciembre de 2025. La joven, de 19 años, asistía a un velorio en ese cantón de la provincia de Manabí cuando se perdió su rastro en la vía a Salango, según la versión policial. Desde entonces, su familia no ha recibido información que confirme su paradero.

El 5 de enero de 2026, Byron Pihuave y Mayra Narváez, padres de la exreina, difundieron un video en redes sociales para exigir celeridad en las investigaciones. En el mensaje, expresaron angustia y pidieron a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos para encontrar a su hija. La familia aseguró que mantiene la esperanza de hallarla con vida, pese al paso de los días y a la falta de resultados concretos.

Investigación policial y principales hipótesis

El coronel Geovanny Naranjo, jefe de Policía en Manabí y Santo Domingo, informó que un equipo especial trabaja de forma exclusiva en este caso. El oficial aseguró que la Policía prioriza la localización de la joven con vida y mantiene activas varias líneas de investigación.

Naranjo explicó que Alina Pihuave mantenía una relación con uno de los hermanos Véliz, asesinados el mismo 27 de diciembre. Se trata de Erwin José Véliz, alias ‘Gallero’, y Angelo Argenis Véliz, alias ‘Angelo’. Ambos murieron en medio de una jornada marcada por hechos violentos en Puerto López. Según el jefe policial, la joven pudo ser interceptada y retenida contra su voluntad cuando asistió al velorio.

Las autoridades manejan varias hipótesis que permanecen bajo reserva. Naranjo señaló que la Policía recibe testimonios que sugieren un posible asesinato y la disposición del cuerpo en el mar. Sin embargo, aclaró que estos datos aún se encuentran en proceso de verificación y no cuentan con confirmación oficial.

Violencia e inseguridad en Puerto López y Manabí

El coronel Naranjo atribuyó los hechos violentos registrados en diciembre a una división interna dentro de un grupo de delincuencia organizada. Según explicó, estas facciones disputan el control territorial en la zona, lo que ha provocado un incremento de ataques armados y muertes.

Puerto López registró varios hechos violentos entre el 27 y 28 de diciembre de 2025. En esas fechas, al menos nueve personas murieron en ataques armados. La situación forma parte de un escenario más amplio de inseguridad en la provincia. Hasta el 21 de diciembre de 2025, Manabí acumuló 1 249 muertes violentas, una cifra récord que supera ampliamente las 864 registradas en todo 2024, de acuerdo con estadísticas policiales.

A nivel nacional, las desapariciones continúan en aumento. Solo en el primer trimestre de 2025, las autoridades recibieron 1 728 denuncias por personas desaparecidas. El caso de Alina Pihuave refleja los riesgos que enfrentan quienes viven en zonas afectadas por pugnas criminales. La Policía aseguró que refuerza los operativos y solicitó a la ciudadanía aportar información confidencial que permita avanzar en las investigaciones.

