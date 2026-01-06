La tarde del 4 de enero de 2026, un ciudadano extranjero murió en Sangolquí tras un linchamiento ocurrido luego de un asalto armado en el cantón Rumiñahui. El hecho se produjo luego de que moradores retuvieron al sospechoso en la vía pública.

Linchamiento en Sangolquí tras un asalto armado

El caso se originó con un robo a un ciudadano en la intersección de las calles Carihuairazo y España. Según información policial, el sospechoso utilizó un arma de fuego durante el asalto y realizó disparos contra la víctima.

Tras el ataque, vecinos del sector acudieron en ayuda del afectado y lograron impedir la huida del presunto delincuente. La situación escaló con agresiones físicas por parte de la comunidad.

Videos del linchamiento circularon en redes sociales

En registros difundidos en plataformas digitales se observa cómo el sospechoso recibe golpes con objetos contundentes.

En esas mismas imágenes también se aprecia el incendio de la motocicleta en la que se cree se movilizaba.

Policía trasladó al detenido a una casa de salud en Quito

Agentes de la Policía Nacional intervinieron para evitar que continúe la violencia y retiraron al sospechoso del lugar.

Posteriormente, lo trasladaron a una casa de salud en la ciudad de Quito para recibir atención médica.

Presunto delincuente murió por politraumatismo

Horas después del traslado, personal médico confirmó la muerte del sospechoso a causa de un politraumatismo.

La Policía informó que la víctima del asalto se encuentra estable, debido a que los disparos se realizaron con un arma de fogueo.

Policía vincula al fallecido con otros delitos en Rumiñahui

De acuerdo con datos policiales, el ciudadano fallecido tendría relación con otros hechos delictivos registrados en sectores como Selva Alegre y Fajardo, dentro del cantón Rumiñahui.

El teniente David Mejía, jefe de control del cantón Rumiñahui, exhortó a la ciudadanía a no ejercer justicia por cuenta propia.

Advirtió que este tipo de acciones conlleva procesos penales y responsabilidades legales, e insistió en permitir que las autoridades realicen los procedimientos correspondientes.