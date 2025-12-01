Una jueza de Quito determinó que la ONG estadounidense Come to the Rainforest vulneró los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Lo hizo al intentar establecer contactos en el Parque Nacional Yasuní.

La decisión judicial se fundamentó en el principio de precaución y marcó un precedente en la defensa de comunidades que viven conforme a sus costumbres ancestrales.

Justicia ecuatoriana determina que ONG de EE.UU. afectó a pueblos indígenas en aislamiento

El colectivo ambientalista Yasunidos presentó en julio una acción de amparo en la que recordó que los pueblos en aislamiento voluntario están protegidos por el artículo 57 de la Constitución.

La jueza acogió el pedido y concluyó que la organización liderada por la estadounidense Karen Duffy incurrió en prácticas que ponían en riesgo la vida y la integridad de los tagaeri, taromenane y dugakaeri, familias waoranis que decidieron mantenerse al margen de la modernidad.

Prohibiciones establecidas por la sentencia

La resolución judicial impide a los representantes de la fundación realizar cualquier intento de contacto, sobrevuelo con fines de acercamiento o servicio aéreo y logístico que facilite intervenciones en territorio indígena.

Según la denuncia, la ONG promovía actividades de “ecoturismo” y enseñanza, pero también planificaba acercamientos con intención evangelizadora.

Los ambientalistas señalaron que estas prácticas recordaban a las del Instituto Lingüístico de Verano, que en el pasado puso en riesgo a pueblos enteros con métodos misioneros agresivos.

Testimonios y pruebas presentadas

Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos, explicó a EFE que la denuncia se sustentó en las propias declaraciones de la organización, donde se detallaba una visión a largo plazo orientada a convertir a pueblos indígenas en comunidades cristianas que enseñen y ministren a otros.

La jueza reconoció además que existe un expediente penal en Fiscalía y que corresponde a esa instancia evaluar responsabilidades de los representantes de la fundación.

Contexto regional de pueblos aislados

En América Latina, los pueblos en aislamiento voluntario habitan principalmente regiones amazónicas de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En el caso ecuatoriano, las comunidades identificadas en el Yasuní han sido objeto de múltiples intentos de contacto que ponen en riesgo su supervivencia. La sentencia busca garantizar que se respete su decisión de vivir conforme a sus tradiciones y sin interferencias externas.

