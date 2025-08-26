La audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, señalados por la Fiscalía en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, estaba definida para este martes, 26 de agosto de 2025. No obstante, la diligencia se suspendió y se definió una nueva fecha.

La cita estaba fijada para las 08:40, en la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en el norte de Quito. No obstante, el abogado de Aleaga no se presentó.

Nueva fecha para la audiencia del caso Fernando Villavicencio

La jueza de la causa es María Daniela Ayala y durante el proceso de este martes indicó que la suspensión se dio debido a la presentación de un escrito por un procedimiento dental, que supuestamente fue la causa para la ausencia del abogado de uno de los implicados.

Ella calificó como un “sin sentido” a la postergación de la audiencia. En la diligencia se abordará el papel que habrían desempeñado Aleaga, Serrano, Jordán y Salcedo en el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto de acuerdo con versiones de un testigo protegido.

La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 3 de septiembre de 2025. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en Quito. En ese momento, él era candidato a la Presidencia de Ecuador.

Antecedentes del caso del excandidato a la Presidencia

El caso se encuentra en una nueva etapa después de dos años. Los autores materiales ya fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión y la Fiscalía avanzó hacia los señalados como los promotores intelectuales.

La convocatoria se produjo tras la entrega del caso a su despacho y se fundamenta en una investigación que, según la Fiscalía, contiene sólidos elementos de convicción.

En su comunicado, la institución señaló que estos indicios permiten presumir la participación de los procesados en calidad de autores intelectuales del magnicidio.

Los implicados en el proceso

Uno de los mayores obstáculos en este proceso es la ubicación de los señalados. José Serrano permanece detenido en un centro de migración en Estados Unidos, Xavier Jordán también reside en ese país y Ronny Aleaga se encuentra en paradero incierto tras haber salido hacia Venezuela.

Únicamente Daniel Salcedo permanece en una cárcel ecuatoriana por otras condenas.

