La jueza Nubia Vera hizo un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes 13 de enero de 2025.

Nubia Vera falló a favor de Verónica Abad en la acción de protección que pedía levantar su suspensión de 150 días y, después, denunció presiones para fallar en contra.

El pedido de Nubia Vera a la CIDH

El pasado 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera falló a favor de Verónica Abad y suspendió los efectos de la sanción impuesta por supuesto “abandono injustificado del trabajo”.

Esa sanción le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando el presidente Daniel Noboa pida licencia para hacer campaña electoral.

La jueza Vera le restituyó a Abad las funciones vicepresidenciales y, tras la audiencia, denunció presuntas presiones y amenazas de integrantes del Consejo de la Judicatura.

Mencionó que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, le había entregado un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos (pendrive).

En este se habrían guardado los insumos para resolver la acción de protección y fallar en contra de Abad, algo que Godoy rechazó.

La Fiscalía abrió una investigación sobre este hecho y, este lunes, la jueza llegó a la institución con un chaleco antibalas para entregar ese dispositivo.

Además, la defensa de la jueza Nubia Vera anunció este lunes la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto, por considerar que su defendida corre “un alto riesgo”.

“No he dormido, porque mantener en custodia el ‘pendrive’ me ha hecho sentir muy vulnerable y sigo porque no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas”, dijo Vera.

El abogado de la jueza, Washington Andrade, señaló que el ‘pendrive’ fue ingresado a cadena de custodia.

Andrade espera que la Policía Judicial “actúe con rectitud”.

“Las pericias informáticas determinarán quién fue, en qué computador se realizó y si es que ha habido modificaciones”, señaló Andrade en referencia al documento que -dice- está dentro del dispositivo.

La jueza “se encuentra realmente presionada y, se encuentra solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana, así también está con medidas protección“, dijo Andrade.