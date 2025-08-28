La jueza María Belén Chérrez Molina, que fue baleada en Santa Elena en enero, falleció este jueves 28 de agosto de 2025.

Más noticias:

La jueza baleada en Santa Elena falleció en una casa de salud de Guayaquil

La jueza de Santa Elena, María Belén Chérrez Molina, quien fue atacada a tiros en enero de este año en el cantón La Libertad, falleció este jueves, según informó el Consejo de la Judicatura.

Desde el ataque, la permanecía hospitalizada desde entonces en una casa de salud en Guayaquil.

El Consejo de la Judicatura expresó sus condolencias a sus familiares, en especial a su esposo e hijo.

La magistrada laboraba en la Sala Penal de la Unidad Judicial de La Libertad. Era jueza desde 2013.

El atentado

La jueza Chérrez fue interceptada por tres sujetos que se transportaban en una motocicleta el 17 de enero y que le dispararon.

Esto ocurrió cuando conducía un vehículo por la avenida 9 de Octubre, en el cantón La Libertad.

Luego del ataque, las autoridades detuvieron a cuatro personas.

La Policía informó que la motocicleta fue hallada en una comuna cercana y había sido vendida por 200 dólares, indicó la Policía el 19 de enero.

🕊 | #NotaDePesar



Ante el sensible fallecimiento de la jueza María Belén Chérrez, el @CJudicaturaEc expresa sus sentidas condolencias a sus allegados, en especial a su esposo e hijo.



Paz en su tumba. pic.twitter.com/qrKoY7vnHN — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 28, 2025

Enlace externo: Santa Elena

Te recomendamos: