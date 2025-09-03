La jueza Karol Zambrano declaró reservada la audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y 14 personas más al caso de lavado de activos que involucra a familiares y el círculo cercano del líder de Los Choneros, este miércoles 3 de septiembre de 2025. Previo a esta decisión, hubo un pedido de la Defensoría Pública.

La mañana de este miércoles, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia de vinculación de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’ y 14 personas más, entre naturales y jurídicas, a un caso de lavado de activos.

Tras un receso de alrededor de dos horas, la jueza Karol Zambrano reinstaló la audiencia y la Defensoría Pública hizo el pedido de que se declare reservada la audiencia.

La Defensoría manifestó que este caso es de lavado de activos y, por la información que contiene, debe contar solamente con la presencia de los investigados y sus defensas técnicas.

Tras consultar a los abogados, la jueza dispuso que la audiencia sea reservada y se suspendió la conexión a la Sala.

Zambrano indicó que el proceso penal seguirá siendo público; la Fiscalía denominó a este proceso como caso Blanqueo Fito.

A los más de 10 procesos judiciales de alias ‘Fito’ en Ecuador se sumará uno más desde este miércoles 3 de septiembre.

En esta fecha, la jueza Karol Zambrano convocó a audiencia de vinculación de alias ‘Fito’ y 14 personas más, entre jurídicas y naturales, en el caso por supuesto lavado de activos que se lleva contra empresas y el círculo familiar del líder de Los Choneros.

Este proceso inició el 2 de junio de 2025 contra seis personas del círculo familiar y cercano de alias ‘Fito’ y, este miércoles, por pedido de la Fiscalía, se dará esta audiencia de vinculación.

La diligencia se realizará en la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, del Complejo Judicial Norte de Quito.

La Fiscalía busca vincular a este proceso a 15 personas, entre naturales y jurídicas, incluido alias ‘Fito’:

IRIS LIMPIEZA CIA LTDA., M. I. Ramón José V. C. Violeta Marisol P. T. Inda Mariela M.V. José Adolfo P. T. Julio César M. V. Ronald Javier P. T. Irene Jahaira B. Z. Angie Darleny M. P. Michelle Jamilet M. P. Adolfo Jair TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOMAVI S.A., QUEENWATER S.A., FERRO MUNDO S.A, M. P. Alex Martín.

La jueza Karol Zambrano dispuso, con el fin de que no existan barreras geográficas y se asegure el derecho a la tutela judicial efectiva, autorizar únicamente a las defensas técnicas permitidas a comparecer por medios telemáticos.

Causas de alias ‘Fito’ en Ecuador y Estados Unidos

Con este por supuesto lavado de activos, alias ‘Fito’ suma más de 10 procesos judiciales en su contra en Ecuador.

Entre los delitos por los que se le investiga están: asesinato, tenencia ilegal de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y evasión, por fugarse de la cárcel.

En tanto, en Estados Unidos (EE. UU.), donde fue extraditado, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, es procesado por siete causas.

Las siete están relacionadas con tráfico de drogas y armas.

La Corte de Brooklyn tiene prevista una nueva audiencia para alias ‘Fito’ el próximo 19 de septiembre.

