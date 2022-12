Juez dicta medidas sustitutivas contra teniente de Policía en el caso María Belén Bernal

En la casa de Justicia de Carcelén, al norte de Quito, se instaló la audiencia de vinculación del teniente de Policía Alfonso Sebastián C.. Foto: FGE

Un juez de la Unidad de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar de Quito dictó, este miércoles 14 de diciembre de 2022, medidas sustitutivas a la prisión preventiva al subteniente Alfonso Sebastián Camacho Vizcarra por presunto femicidio en el caso de María Belén Bernal.

Las medidas sustitutivas dictadas fueron: las presentaciones ante la Fiscalía General del Estado todos los días laborales, la colocación de dispositivo de vigilancia electrónico y la prohibición de salida del país.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que este miércoles a las 10:30 se instaló la audiencia de vinculación del teniente de Policía Alfonso Sebastián C. a la instrucción fiscal por presunto femicidio a lo que se llegó el dictamen de medidas sustitutivas

El teniente de Policía Alfonso Sebastián C. V. sería el tercer procesado en el caso Bernal. El primero es Germán C., ex esposo y presunto autor del femicidio y en segundo lugar, la cadete Josselyn Sánchez, quien presuntamente conocío sobre el delito.

Alfonso Sebastián Camacho Vizcarra se desempeñaba como agente investigativo antisecuestro. Sin embargo, su nombre no ha aparecido desde noviembre en el registro policial. Esto podría significar que es uno de los nueve oficiales que fueron destituidos tras la denuncia del caso Bernal

La abogada María Belén Bernal fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre de 2022 tras ingresar a la Escuela Superior de Policía al norte de Quito con la intención de ver a su ex esposo Germán C.

Después de investigaciones y búsquedas por parte de autoridades, el cuerpo de María José Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua, sin vida. Esto ocurrió 10 días después de que se denunciara su desaparición. Hasta este 14 de diciembre el presunto autor del femicidio sigue prófugo

