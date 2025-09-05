Un juez dictó medidas contra los 16 militares vinculados a un caso de contrabando en Loja por, supuestamente, filtrar información, este viernes 5 de septiembre de 2025. Los uniformados son acusados por la Fiscalía de supuesta asociación ilícita.

Más noticias:

Las medidas contra los 16 militares vinculados a un caso de contrabando en Loja, dictadas por un juez

La Fiscalía inició un proceso penal contra 24 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la comisión de delitos relacionados con el contrabando de mercaderías y combustibles.

Fueron aprehendidas en un operativo ejecutado en 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos.

Tras haber analizado los elementos expuestos en la audiencia de formulación de cargos, el Juez del caso dictó prisión preventiva para ocho civiles.

Le puede interesar: Ejército ecuatoriano confirma detención de 16 militares y cinco civiles

Ellos son: Diana P., Byron M., Jorge V., Milton M., Henry S., Maricela E., Fredi V. y Julio B.

En tanto, para los 16 militares procesados, dispuso presentaciones periódicas dos veces por semana en la Fiscalía Provincial de Loja.

Los militares procesados son: Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., JÉfferson B., Émerson S. y Jordan M..

La investigación

La investigación en este caso inició hace aproximadamente nueve meses.

En este tiempo, se ubicó a un grupo de personas que habría cometido actos ilícitos, como el contrabando, en la frontera entre Ecuador y Perú.

Esto, a través de la coordinación de acciones con el personal militar del control fronterizo “Puyango”, en la provincia de Loja.

Más noticias: Dos militares resultan heridos tras ataque con gasolina en Colombia

A cambio de la entrega de dinero y dádivas, se facilitaba el paso de mercaderías desde Perú y derivados de hidrocarburos desde Ecuador, evadiendo el control respectivo.

El operativo y los allanamientos

La operación contó con la participación de 250 personas, incluidos 28 fiscales con sus respectivos equipos.

Se ejecutaron 33 allanamientos en 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos.

Audiencia de formulación de cargos

En la audiencia de formulación de cargos se expusieron las evidencias encontradas en los allanamientos.

Entre estas están: 18 terminales móviles, facturas, computadores, documentación relacionada con el presunto delito y dinero en efectivo).

Le puede interesar: Detienen a sujeto por usurpación de funciones policiales en Loja

La Fiscalía complementó las evidencias con la información entregada por personal policial en los respectivos partes.

Se presentó el informe preliminar investigativo, en el que se detallan conversaciones y coordinaciones para evadir los controles.

Presunto perjuicio al Estado

La Fiscalía estima un presunto perjuicio al Estado por alrededor de 20 millones de dólares, en este caso de contrabando en el que están vinculados 16 militares.