La liberación de Luis Z. (‘Matatán’), detenido el domingo con un arma de fuego, municiones y 10 000 dólares en efectivo en Durán, puso nuevamente sobre la lupa a jueces de Ecuador. Él sería uno de los presuntos cabecillas del grupo criminal Chone Killers.

El Consejo de la Judicatura informó que empezará investigaciones en contra los jueces que, con sus actuaciones, “provocaron que delincuentes reincidentes queden en libertad, pese a su historial criminal y a las evidencias aportadas”.

Jueces serán investigados por dejar libres a ‘delincuentes’

La Judicatura cuestionó la decisión de dejar en libertad a Luis Z. y, en un comunicado, enfatizó que “se pone en riesgo la seguridad ciudadana, se debilita el trabajo de la Policía Nacional y se atenta contra la confianza en el sistema de justicia”.

Del mismo modo, John Reimberg, ministro del Interior, se refirió al tema. En su cuenta de X indicó que “la función judicial no deja de sorprender”.

LA FUNCIÓN JUDICIAL NO DEJA DE SORPRENDER.



LUIS ENRIQUE ZAMBRANO CASTILLO, ALIAS “MATATÁN” CAPTURADO POR LA POLICÍA NACIONAL POR SÉPTIMA VEZ, HOY PROCESADO POR DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO DE MANERA ILEGAL Y CON ENORME PRONTUARIO DELICTIVO FUE LIBERADO POR EL… pic.twitter.com/R1LYkVFbZk — John Reimberg (@JohnReimberg) August 26, 2025

Jueces y los antecedentes que se presentan

El funcionario recordó que el hombre liberado tiene un “enorme prontuario delictivo”. El hombre, considerado como un objetivo de intermedio valor para las fuerzas de seguridad, debido a su capacidad de mando en el grupo delictivo, fue detenido en 2010 en dos ocasiones por tentativa de asesinato y por robo.

Él fue capturado nuevamente en 2011 por el delito de tenencia de armas no autorizadas, en 2014 por tráfico de drogas, en 2017 por asociación ilícita y en 2020 otra vez por narcotráfico.

Pese a ese historial y las evidencias que presentó la Policía, un juez decidió no enviarlo a prisión.

El Ministro del Interior cuestionó la liberación

Por eso, cuestionó que el juez haya negado la prisión preventiva y dictó medidas alternativas: presentación periódica en la Fiscalía, así como la prohibición de salida del país.

“Este tipo de actos corruptos son intolerables e inadmisibles. Hasta cuándo los jueces estarán del lado de los delincuentes”, mencionó Reimberg.

