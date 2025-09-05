El Consejo de la Judicatura se pronunció este viernes 5 de septiembre de 2025 sobre la actuación del juez que liberó a 16 militares en Loja, vinculados a un caso de contrabando y procesados por presunta asociación ilícita.

Un juez dictó medidas contra los 16 militares vinculados a un caso de contrabando en Loja por, supuestamente, filtrar información, este viernes 5 de septiembre de 2025. Los uniformados son acusados por la Fiscalía de supuesta asociación ilícita.

La Fiscalía inició un proceso penal contra 24 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la comisión de delitos relacionados con el contrabando de mercaderías y combustibles.

Fueron aprehendidas en un operativo ejecutado en 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos.

La liberación de los 16 militares por parte del juez en Loja

Tras haber analizado los elementos expuestos en la audiencia de formulación de cargos, el Juez del caso dictó prisión preventiva para ocho civiles.

Ellos son: Diana P., Byron M., Jorge V., Milton M., Henry S., Maricela E., Fredi V. y Julio B.

En tanto, para los 16 militares procesados, dispuso presentaciones periódicas dos veces por semana en la Fiscalía Provincial de Loja.

Los militares procesados son: Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., JÉfferson B., Émerson S. y Jordan M..

El operativo y los allanamientos

La operación contó con la participación de 250 personas, incluidos 28 fiscales con sus respectivos equipos.

Se ejecutaron 33 allanamientos en 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos.

La Fiscalía estima un presunto perjuicio al Estado por alrededor de 20 millones de dólares, en este caso de contrabando en el que están vinculados 16 militares.

El pronunciamiento del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que iniciará acciones para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los servidores judiciales que dispusieron la liberación de los 16 militares.

“El análisis se realizará respetando el debido proceso y la independencia judicial, con el fin de determinar si la actuación del servidor constituye una falta disciplinaria”, señaló la Judicatura.

Los uniformados fueron detenidos en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía.

“El Consejo de la Judicatura ratifica su firme compromiso de combatir la corrupción, el crimen organizado y la inseguridad, garantizando siempre el respeto al Estado de derecho y a los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones“, concluyó.