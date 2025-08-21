El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este jueves 21 de agosto de 2025 a un juez que beneficio al exasambleísta Pablo Muentes, sentenciado en el caso Purga, por delincuencia organizada.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó jueves al juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, J.D.P.A.

El magistrado, a través de un fallo irregular, benefició al exasambleísta Pablo Muentes, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Purga.

Evidencias

Dentro de esta causa se presentó un peritaje que evidenció que, previo a emitir la sentencia, Pablo Muentes y el juez destituido intercambiaron llamadas y mensajes de texto.

Esto, para coordinar la extinción de una obligación que el exparlamentario mantenía en el sistema financiero nacional.

Al beneficiar a miembros de organizaciones delictivas, el servidor sancionado puso en tela de duda la imparcialidad y honestidad con la que debía actuar en cumplimiento de sus funciones.

Adicionalmente, el servidor judicial no informó a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura que había personas que se acercaron para solicitarle favores o entregarle dinero a cambio de decisiones judiciales.

Prófugo

Con toda esta información, en el sistema judicial se formularon cargos contra el juzgador. Además, se emitió el auto de llamamiento a juicio, pero el funcionario se encuentra prófugo.

El CJ recordó que la independencia y la imparcialidad son principios fundamentales que se deben resguardar en todo proceso.

Pablo Muentes en La Roca

Actualmente, Pablo Muentes está preso en La Roca.

Cumple la sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en el caso Purga.