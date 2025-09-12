El exministro del Interior, José Serrano, procesado en el caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, respondió este viernes 12 de septiembre de 2025 a las acusaciones de un expolicía y habló sobre la suspensión de la jueza Daniel Ayala.

El exministro de Rafael Correa, José Serrano, reaccionó a las acusaciones de un expolicía en una versión libre y la suspensión de la jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, Daniela Ayala.

A través de un comunicado, en su red social X, Serrano señaló que la supuesta “versión libre” rendida por el expolicía, ahora sentenciado por otros delitos, “no es testimonio, es una farsa”.

“Se trata de la palabra no juramentada de un privado de libertad, condenado por homicidio, sin una sola prueba técnica que respalde sus afirmaciones. No hay dispositivos, no hay pericias, no hay cadena de custodia. Solo relato construido para sostener un libreto político”, sostuvo.

Serrano manifestó que el expolicía no es un denunciante independiente, sino “empleado de quien hoy negocia beneficios procesales”.

Reacción sobre la jueza Daniela Ayala

El procesado por la supuesta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, José Serrano, también criticó la suspensión de la jueza del caso, Daniel Ayala.

Serrano, que está detenido en Estados Unidos (EE.UU.), manifestó que la suspensión de Ayala confirma que “en este proceso no se busca justicia, sino obediencia”.

“En apenas cuatro días fue suspendida, sin sueldo, por expresar criterios en la audiencia de formulación de cargos”, dijo.

Aseguró que hay fiscales que “fabrican relatos y testigos” que se contradice, que gozan de plena protección.

“Esto ya no es investigación: es disciplinamiento institucional para sostener un guion”, añadió.

Serrano concluyó su comunicado, remitido a la ciudadanía y la comunicación internacional, con la frase: “Seguiré defendiendo mi inocencia en todo escenario, incluyendo cortes internacionales, porque la verdad no se negocia: se demuestra”.

Las declaraciones del expolicía sobre José Serrano

La Fiscalía de Ecuador desveló este viernes el testimonio de un expolicía encarcelado, considerado testigo protegido del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El expolicía reveló cómo, por supuesta petición del exministro correísta José Serrano, y en coordinación con Daniel Salcedo, vigilaba y seguía a Villavicencio antes de su asesinato a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Según el relato divulgado por el Ministerio Público como parte del caso que ha bautizado como ‘Magnicidio FV’, el exministro del Interior Serrano reclutó a este expolicía para “ejecutar misiones clandestinas de inteligencia”, que consistían en vigilar y seguir a opositores políticos.

También detalla que, en julio de 2016, presuntamente realizó una compra de armamento a las FARC de Colombia para entregarlo a Los Choneros.

