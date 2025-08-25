José Serrano, exministro del gobierno de Rafael Correa, tiene lista su defensa para la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que se realizará este martes 26 de agosto de 2025, a las 08:40. El exministro de Rafael Correa continúa detenido en Estados Unidos.

La defensa de José Serrano en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

Mientras sigue detenido en Estados Unidos (EE.UU.), José Serrano ha avanzado en las diligencias para garantizar su defensa en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

Este martes 26 de agosto, la Fiscalía tiene previsto formular cargos contra él, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Este lunes 25 de agosto, en Estados Unidos se reinstalaba la audiencia contra el exministro de Rafael Correa; sin embargo, su situación no se resuelve aún.

Para las 21:00 de este lunes, Serrano mantenía su estatus de detenido, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El exfuncionario permanece en el Centro de Detención Frome North SPC en Miami, en el estado de Florida.

La defensa de José Serrano en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio

Pese a estar detenido en Estados Unidos, José Serrano designó casillero judicial y definió los abogados que se encargarán de su defensa en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

Los abogados contratados por el exministro para su defensa en este caso son: Mateo Sebastián Villacrés, Carlos Luis Manosalvas y Gabriela Galárraga.

Las denuncias del exasesor de José Serrano en Estados Unidos

Lo que se conoce es que, el 22 de agosto, Diego Vallejo, exasesor de Serrano en Ecuador, ingresó en la Fiscalía Distrital en el estado de Florida una denuncia en la que pide investigar la participación del exfuncionario en supuestos hechos de corrupción en ese país.

Diego Vallejo se encuentra en Estados Unidos en calidad de asilado, tras sufrir persecución política en el Gobierno de Rafael Correa, por denunciar actos de corrupción.

En una carta de 14 páginas, sin contar con sus anexos, el exasesor de José Serrano en el Ministerio del Interior, Diego Vallejo, realizó varias denuncias en contra del exministro.

Vallejo envió un oficio a Kristie Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, el 11 de agosto de 2025.

Denuncia presentada al Fiscal Distrital Federal en la Florida, en contra de #JoséSerrano, adicional otra denuncia presentada a la Secretaria de Seguridad Nacional, ver link ➡️https://t.co/F4PwS1IM5s la justicia tarda pero llega, @LedyZunigaRC you are the next, voy por ti!!! pic.twitter.com/jiiUrjDurD — diego vallejo (@vallejoec) August 22, 2025

Los argumentos de Diego Vallejo

En el documento, el exasesor señala que presenta una “denuncia en contra de: José Ricardo Serrano Salgado y María Paula Christiansen Delgado, por delitos cometidos en los Estados Unidos”.

Mientras se define la situación, Serrano permanece retenido desde el 7 de agosto. Serrano vive en Estados Unidos desde 2022.

Además, el 18 de agosto, la Fiscalía de Ecuador pidió día y hora a un juez para vincularlo en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado en 2023. En el caso también están señalados Daniel Salcedo, Xavier Jordán y Ronny Aleaga.

