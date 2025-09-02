La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años de pena privativa de libertad contra Jonathan F. A., declarado culpable del femicidio de Diana.

El hecho ocurrido el 19 de mayo de 2021. El fallo fue emitido por el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa y que acogió íntegramente la teoría del caso planteada en audiencia de juicio. La Fiscalía dio a conocer el resultado este martes, 2 de septiembre.

Más noticias

Fiscalía consiguió sentencia por femicidio en Ecuador

Además de la condena, la sentencia establece el pago de una multa de 1 000 salarios básicos unificados y una compensación de 10 000 a favor de los familiares de la víctima, como parte de la reparación integral.

También se dispuso que se oficie al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para que los hijos de la víctima reciban el bono de orfandad y atención psicológica especializada.

Hechos y pruebas que sustentaron la sentencia por femicidio

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió la noche del 19 de mayo de 2021. En principio, se reportó un presunto siniestro de tránsito en el que Jonathan F. A. habría arrollado a su conviviente.

Diana fue trasladada a una casa de salud, donde falleció dos días después. Sin embargo, tras la ejecución de las pericias correspondientes, la Fiscalía determinó que se trató de un acto intencional y violento.

De acuerdo con los datos de Fiscalía, durante el juicio se presentaron alrededor de 30 pruebas periciales y testimoniales, además de dos pruebas documentales.

Entre los sustentos más relevantes están los testimonios de personas que presenciaron el hecho y afirmaron que tuvieron que intervenir para evitar que el agresor volviera a arrollar a la víctima.

Los sustentos con la historia clínica

También se incluyó como prueba la historia clínica, el informe de exhumación y la autopsia médico-legal. Estos elementos revelaron que la causa de muerte fue un traumatismo cerebral con hemorragia, acompañado de lesiones en las extremidades inferiores.

La Fiscalía refirió que esos sustentos confirmaron que existió una relación de poder, un círculo de violencia y una acción dolosa, desvirtuando la versión de un siniestro que presentó la defensa.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc presentó las pruebas que demostraron la responsabilidad de Jonathan F. A. en el #Femicidio de su pareja. Deberá cumplir 26 años de carcel.



Más información ⬇️https://t.co/5sNYX0QGtp pic.twitter.com/QUc3elm5Uj — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 2, 2025

Tipificación del delito y pena máxima aplicada

El delito de femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y contempla una pena de 22 a 26 años de prisión. En este caso, el Tribunal impuso la pena máxima, tras comprobar la gravedad de los hechos y el contexto de violencia de género.

Te recomendamos: