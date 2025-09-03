John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, se refirió a acciones contra el crimen organizado, algunos resultados y la amenaza del denominado Cartel de los Soles.

El funcionario, este miércoles, 3 de septiembre de 2025, mencionó también detalles de la reunión efectuada este martes con los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de Cuenca, Cristian Zamora.

John Reimberg dio detalles de acciones contra el crimen

En la línea del combate contra el crimen organizado, el Ministro indicó que el trabajo conjunto es importante. En el caso de la reunión con los alcaldes, dijo, se les expuso la injerencia de los carteles internacionales en Ecuador.

Mencionó que era importante que se reconozca la participación de esos carteles en el país y si “estamos del lado de la delincuencia y el narcotráfico o de los que estamos luchando contra todos estos grupos delincuenciales. Los tres alcaldes manifestaron que están en la línea de lucha”.

Calificó como madurez política al encuentro entre personeros del Gobierno y los burgomaestres de las tres ciudades. Según el Ministro, ellos manifestaron que quieren trabajar junto al Gobierno contra el crimen organizado.

John Reimberg reconoció que hubo pedidos, pero también plantearon las acciones que están dispuestos a desempeñar.

Sobre la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

Estados Unidos es un país aliado de Ecuador y ha apoyado en la lucha contra los grupos organizados. De ahí que, refirió, es importante que conozca que los tres alcaldes reconocieron a los carteles, incluido el de los Soles.

A decir del Ministro, ese país ha marcado una agenda de trabajo con Ecuador. Con la visita de Marco Rubio se esperan nuevos acuerdos fundamentales para la seguridad. En esa línea se refirió a fortalecer la capacitación de las fuerzas del orden y en el ámbito de la inteligencia.

Reimberg fue enfático en que perseguirán a los delincuentes, tanto dentro como fuera del país. “Vamos a ver cada causa, cada daño que hayan hecho para extraditarlos, no solo a Estados Unidos“.

Nuevos pasos frente a extorsiones

El Ministro, además, hablo sobre que se dará un nuevo paso en el combate en contra los secuestros y extorsiones. Se trata de un acuerdo para crear una dirección específica como parte de la Unase.

El aumento del personal es uno de los pasos, así como asignar más recursos para que puedan trabajar a escala nacional. Aún no precisó cuántos uniformados se sumarán. No tendrá una sede principal, la unidad trabajará a escala nacional.

Planteles educativos como ‘centros de acopio’ de drogas

Sobre la problemática en planteles educativos, el Ministro dijo que se plantea que personal de las fuerzas del orden estén en las diferentes escuelas y no solo por el tema delictivo, sino que los niños puedan ver a la autoridad.

Que las escuelas ya no se utilizadas en el reclutamiento de niños y jóvenes, “para que las escuelas tengan paz”, señaló el funcionario.

Detención de militares en operativo nacional

Acerca de una operación realizada este 3 de septiembre a escala nacional, en la que se detuvieron a 16 militares, el Ministro adelantó que en las próximas horas se darán los resultados.

No obstante, los uniformados estarían relacionados con filtración de información y serían parte de una estructura vinculada con el delito de hidrocarburos.

