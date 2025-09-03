El ministro de Interior, John Reimberg se refirió a la influencia del Cartel de los Soles en Ecuador, este miércoles 3 de septiembre de 2025.

La influencia del Cartel de los Soles en Ecuador, según John Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la influencia del Cartel de los Soles en Ecuador.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), el Cartel de los Soles es una red criminal con sede en Venezuela vinculada al narcotráfico y otras economías ilegales dirigida por Nicolás Maduro.

El pasado 14 de agosto, el presidente Daniel Noboa calificó como grupo terrorista al Cartel de los Soles, a través del Decreto Ejecutivo 93.

En el documento, señaló que este grupo constituye una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

Decreto Ejecutivo sobre el Cartel de los Soles

Además, El Presidente ordenó al Centro Nacional de Inteligencia analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha y categorizarlo según corresponda.



Daniel Noboa dijo que, de ser necesario, la entidad coordinará y articulará las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados.

Esto con el fin de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras delincuenciales, “quienes buscan alterar los derechos de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil”.

Las declaraciones de John Reimberg

John Reimberg, ministro del Interior, habló sobre la influencia del Cartel de los Soles en Ecuador.

El Ministro señaló que el Cartel de los Soles operaría en Ecuador a través de los grupos de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos y Los Choneros, en Notimundo.

Reimberg sostuvo que existe una articulación de este cartel con el grupo de Los Lobos y es un tema que tienen “en la mira”.

“Sabemos que también lo están haciendo a través de Los Choneros“, agregó.

Sobre el Tren de Aragua recordó que ya existen detenidos en Ecuador, vinculados a este grupo, que también fue declarado como terrorista por Daniel Noboa.