John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, se refirió al acuerdo que la Policía firmó con el Ministerio de Educación para ingresar a centros educativos en caso de ser necesario.

En esa línea, el funcionario informó que se han encontrado con planteles educativos que se usan como un centros de acopio, refiriéndose a drogas o sustancias sujetas a fiscalización.

John Reimberg informó sobre drogas en colegios

El Ministro indicó que en operativos realizados en planteles han encontrado cantidades mínimas de sustancias sujetas a fiscalización en mochilas, las que serían vendidas en las instituciones.

Por eso, indicó en una entrevista en EcuadorTv, este 2 de septiembre de 2025, buscan realizar controles para precautelar la seguridad de los estudiantes de cualquier tipo de delito. El acuerdo abre paso a estas acciones, aseguró.

Los controles también se darán cuando se tenga información de que se está ocultando algo en las instituciones, como ya ha ocurrido, dijo el titular de la Cartera de Estado. “Eso estamos buscando, poder tener la libertad de ingresar a las escuelas. Es importante que los alumnos sepan ver a un agente del orden. Esa imagen es positiva”.

El Ministerio de Educación informó que está en marcha el Plan nos cuidamos, que tiene varios ejes, que también contempla la articulación con las fuerzas del orden. Este 1 de septiembre de 2025, empezó el regreso a clases, de forma oficial, en el régimen Sierra-Amazonía.

A decir de John Reimberg, la Policía no solo se centrará en las revisiones, sino en estar presente en las escuelas para garantizar que todo marche bien.

La firma del convenio entre Ministerio de Educación y Policía

El pasado 29 de agosto de 2025, se suscribió el Convenio Interinstitucional junto con los ministros de Educación, Infraestructura y Transporte, así como la Agencia Nacional de Tránsito.

De acuerdo con la publicación del Ministro del Interior, en su cuenta de X, el Ministerio del Interior aporta datos y análisis en materia de seguridad para que las políticas educativas en este ámbito sean realistas, contextualizadas y efectivas.

Hoy suscribimos el Convenio Interinstitucional junto con los ministros de Educación, Infraestructura y Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito @AlegriaCrespo @RobertoLuqueN y @PedroAbrilOK para fortalecer la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible integrándola de forma…

Niveles de violencia en Ecuador y acciones

A la par, el Ministro afirmó que ejecutan acciones para bajar los niveles de violencia y desarticular las organizaciones delictivas.

A decir de Reimberg, “habrá golpes importantes en estos días tratando de desarmar estructuras completas. Así que lo único que puedo decir es que tenemos una línea que es combatir fuerte, contundente, con todo el peso de la ley a estos grupos. Lo hemos venido haciendo, son buenos resultados, hay como estos todos los días”.

Del mismo modo, volvió a cuestionar el accionar de los jueces que liberan a las personas detenidas durante los operativos.

Sobre la cárcel de El Encuentro en Ecuador

El Ministro, además, informó sobre la construcción de la cárcel de El Encuentro está por terminar. No dio fecha para la inauguración, pero aseguró que será en este 2025. “Es una cárcel de máxima seguridad y estará ocupada por delincuentes más peligrosos”.

