Intento de asalto termina con un hombre abatido en operativo policial en Santo Domingo

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El 20 de diciembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador abatió a un presunto antisocial e hirió a otro durante un operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas. La acción se realizó -según un comunicado de la institución– mediante uso legítimo de la fuerza. Ocurrió luego de que los sujetos intentaran perpetrar un robo con arma de fuego.
La intervención tuvo lugar en las calles Tiputini y Loja, donde los uniformados realizaban tareas investigativas. Los agentes identificaron a dos hombres a bordo de una motocicleta que apuntaban con un arma a transeúntes para sustraer sus pertenencias.
Al notar la presencia policial, los antisociales huyeron y realizaron detonaciones en contra de los oficiales, quienes respondieron a la amenaza.
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El sujeto abatido fue identificado como Bryan S., con antecedentes por robo y ataque o resistencia. El herido responde al nombre de José N. La Policía Nacional enfatizó que estas acciones buscan proteger a la ciudadanía y mantener la seguridad en la provincia.
La institución informó que fortalece permanentemente sus acciones contra la delincuencia y trabaja de manera coordinada para garantizar paz y orden en el país. Este operativo se suma a otros esfuerzos realizados en distintas ciudades para prevenir delitos y reducir la impunidad.
El 19 de diciembre, la Policía Nacional ejecutó el ‘Operativo 15300’ en Quito, lo que permitió la detención de dos sujetos por robo a personas mediante la modalidad ‘sacapintas’.
Los detenidos, Yoel G. y William S., operaban desde una motocicleta frente a una entidad bancaria. Uno ingresaba a la institución para identificar posibles víctimas y se comunicaba con su cómplice mediante señas. Durante la intervención se incautaron un revólver, cinco cartuchos, dos terminales móviles y la motocicleta utilizada por los antisociales. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.
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Estas acciones, afirmó la institución, reflejan el compromiso de la Policía Nacional del Ecuador en prevenir, neutralizar y combatir los delitos que afectan a la ciudadanía.
La institución destacó que los operativos contribuyen a garantizar la convivencia social, la protección de los bienes y la seguridad de la población.