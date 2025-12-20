Intento de asalto termina con un hombre abatido en operativo policial en Santo Domingo

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El 20 de diciembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador abatió a un presunto antisocial e hirió a otro durante un operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas. La acción se realizó -según un comunicado de la institución– mediante uso legítimo de la fuerza. Ocurrió luego de que los sujetos intentaran perpetrar un robo con arma de fuego.

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La intervención tuvo lugar en las calles Tiputini y Loja, donde los uniformados realizaban tareas investigativas. Los agentes identificaron a dos hombres a bordo de una motocicleta que apuntaban con un arma a transeúntes para sustraer sus pertenencias.

Al notar la presencia policial, los antisociales huyeron y realizaron detonaciones en contra de los oficiales, quienes respondieron a la amenaza.

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Perfiles de los implicados

El sujeto abatido fue identificado como Bryan S., con antecedentes por robo y ataque o resistencia. El herido responde al nombre de José N. La Policía Nacional enfatizó que estas acciones buscan proteger a la ciudadanía y mantener la seguridad en la provincia.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

La institución informó que fortalece permanentemente sus acciones contra la delincuencia y trabaja de manera coordinada para garantizar paz y orden en el país. Este operativo se suma a otros esfuerzos realizados en distintas ciudades para prevenir delitos y reducir la impunidad.

En otro operativo

El 19 de diciembre, la Policía Nacional ejecutó el ‘Operativo 15300’ en Quito, lo que permitió la detención de dos sujetos por robo a personas mediante la modalidad ‘sacapintas’.

Los detenidos, Yoel G. y William S., operaban desde una motocicleta frente a una entidad bancaria. Uno ingresaba a la institución para identificar posibles víctimas y se comunicaba con su cómplice mediante señas. Durante la intervención se incautaron un revólver, cinco cartuchos, dos terminales móviles y la motocicleta utilizada por los antisociales. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.

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Policía refuerza operativos preventivos

Estas acciones, afirmó la institución, reflejan el compromiso de la Policía Nacional del Ecuador en prevenir, neutralizar y combatir los delitos que afectan a la ciudadanía.

La institución destacó que los operativos contribuyen a garantizar la convivencia social, la protección de los bienes y la seguridad de la población.