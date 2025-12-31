Un incendio en Nayón movilizó a los bomberos de Quito, la tarde de este 31 de diciembre de 2025.

El reporte de los bomberos de Quito en el incendio de Nayón este 31 de diciembre

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia por un incendio estructural en el sector de Nayón, la tarde de este miércoles 31 de diciembre.

Los bomberos realizaron tareas de control del fuego y ventilación del lugar en una vivienda de dos plantas.

Registro de daños

“Afortunadamente, no se registra personas heridas”, dijo el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Trabajaron 11 efectivos y seis vehículos.

Bomberos recordó a la ciudadanía que, en caso de emergencia, puede llamar al 9-1-1.

🏠🔥 #EmergenciasUIO | Esta tarde, atendimos una emergencia por un incendio estructural en el sector de Nayón.



🧑🏻‍🚒 Nuestro equipo realizó tareas de control del fuego y ventilación del lugar en una vivienda de dos plantas.



🚑 Afortunadamente no se registra personas heridas.



🚒… pic.twitter.com/AGZvVUpVp4 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 31, 2025

