Las autoridades ejecutaron un operativo de control, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y unidades especializadas. En la Operación Ares 33, los equipos especializados localizaron un contenedor en cuyo interior se encontraban ocultos 46 bloques de clorhidrato de cocaína, en un puerto de Guayaquil.

Policía incautó droga oculta en un contenedor en puerto de Posorja

La Policía informó que el hallazgo se produjo tras un trabajo de seguimiento y verificación en el área portuaria, donde personal de seguridad intervino para confirmar la presencia de los paquetes.

Según las investigaciones preliminares, el alcaloide habría estaba listo para ser enviado al exterior.

Las investigaciones sobre el cargamento

De acuerdo con los reportes oficiales, la droga incautada alcanzaría un valor aproximado de 2 556 944 dólares en el mercado europeo, lo que representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que buscan utilizar los puertos ecuatorianos como puntos para el envío de sustancias ilícitas.

En cambio, en el mercado ilegal nacional el costo sería de 124 428,85 dólares y en el norteamericano, 1 640 820 dólares.

🚨𝟰𝟲 𝗕𝗟𝗢𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗥𝗢𝗚𝗔 𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗢𝗥𝗝𝗔

La @PoliciaEcuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y unidades especializadas, ejecutó la Operación Ares XXXIII en el puerto de DP World Posorja,… pic.twitter.com/csI8NMbLCC — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) August 17, 2025

La Policía mencionó que el peso de la droga oculta en el contenedor alcanzó 45 954 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el operativo también se levantaron indicios relacionados con el cargamento, entre ellos un dispositivo GPS.

Los agentes recopilaron la evidencia para reforzar las investigaciones que permitan identificar a los responsables de la operación.

Las autoridades resaltaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para frenar el tráfico de drogas desde el país hacia mercados internacionales.

