Un hombre recibió sentencia por abuso sexual contra su sobrina de 12 años, en Bolívar, este martes 9 de diciembre de 2025.

La sentencia contra el hombre que abusó sexualmente de su sobrina de 12 años

Un Tribunal sentenció a Paul Bladimir Q. G. como autor del delito de abuso sexual cometido contra su sobrina, de 12 años.

Los hechos

En la audiencia de juicio, la Fiscalía expuso que el hecho ocurrió el 3 de mayo de 2024.

La víctima se encontraba en la casa de sus abuelos, en Bolívar, específicamente en la habitación del ahora sentenciado.

Paul Bladimir Q. ingresó en la habitación, cerró la puerta y empezó a tocar las partes íntimas de la menor.

El caso fue reportado de inmediato por autoridades del colegio donde estudiaba la víctima y por sus padres, quienes presentaron la denuncia.

Las evidencias

Durante la diligencia, la Fiscalía justificó la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado con el testimonio de una funcionaria de la Unidad Educativa donde estudiaba la víctima.

Además, el testimonio del perito que practicó el informe psicológico, que determinó afectación psicológica de la menor.

La víctima presentó características traumáticas, temor nerviosismo, ansiedad generalizada y presencia de ideas obsesivas y suicidas.

El testimonio anticipado de la víctima; y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.

La sentencia

Los jueces dispusieron 13 años y cuatro meses de cárcel y una multa equivalente a 100 salarios básicos (47.000 dólares en total).

Además, una reparación integral, cuyo monto será notificado en la sentencia escrita.