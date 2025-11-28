El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a Klever Pascual A. M. por el delito de violación. Además, deberá cancelar una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados y entregar una reparación integral de 5 000 dólares a la víctima.

La decisión se conoció este 28 de noviembre de 2025 en Quito, tras un proceso judicial que expuso pruebas contundentes.

La Fiscalía de Género de Tumbaco demostró que el acusado fue detenido el 21 de febrero de 2025, pocas horas después de agredir sexualmente a una adolescente de 17 años con un 73 % de discapacidad intelectual.

Según el expediente, el hombre aprovechó la ausencia de la madre de la joven para llevarla con engaños a su habitación y consumar el delito mediante el uso de la fuerza.

La hermana de la víctima notó signos de sangrado y, tras insistir, la adolescente relató lo ocurrido utilizando palabras y señas. El testimonio permitió identificar al agresor y activar la investigación.

ADN y pericias confirmaron el abuso sexual

La adolescente fue trasladada a un hospital, donde médicos confirmaron hemorragias y desgarros compatibles con violencia sexual.

Ella también señaló que el agresor la había amenazado con dañar a su madre.

Durante la investigación se realizaron pericias técnicas. Una prueba de ADN a las muestras recogidas en un colchón del acusado y en la ropa de la víctima confirmó la coincidencia genética.

El examen psicológico reveló un cambio drástico en la conducta de la joven, quien pasó de ser alegre y curiosa a mostrar miedo hacia los hombres y actitudes de rebeldía.

Sentencia para el hombre que abusó sexualmente de una menor

El caso se procesó bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación con penas privativas de libertad de hasta 22 años, dependiendo de las circunstancias agravantes.

La sentencia -de 19 años- busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos y la obligación de garantizar justicia para las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, mencionó Fiscalía en un documento publicado en redes sociales.