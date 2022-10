Taxista devuelve celular a hincha de Flamengo en Guayaquil

Cientos de hinchas de Brasil visitan Guayaquil para la final de la Copa Libertadores. Foto: Enrique Pesántes/ EL COMERCIO

Redacción Guayaquil (I)

Bruno Olivio Torres, un hombre brasileño hincha del Flamengo, sufrió la pérdida de su teléfono móvil en medio de su estadía en Guayaquil por la final de la Copa Libertadores. El ciudadano agradeció a la Policía por la recuperación de su celular, cerca de dos horas después de que denunció el caso.

La Policía Nacional publicó en sus redes sociales un video con el agradecimiento del hincha extranjero, la noche del viernes 28 de octubre del 2022. La institución coordinó la recuperación de las pertenencias. La entidad también incluyó fotos en el Malecón, en el centro de la ciudad, en momentos en que un taxista devolvió el dispositivo.

El hincha de Flamengo dijo que los agentes hicieron todo lo posible por la recuperación del móvil, pero en un momento lo creyó irrecuperable. “Ellos (los policías) no pararon, no tengo palabras. Estoy en Guayaquil de vacaciones, pero también trabajando, no podía quedarme sin mi teléfono. Y ellos me ayudaron todo el tiempo”, aseguró Olivio Torres.

Hinchas de Flamengo llenan Puerto Santa Ana

Miles de hinchas de Flamengo y de guayaquileños abarrotaron las camineras y pasillos de Puerto Santa Ana y sitios del centro de la ciudad, la noche previa al partido, este viernes 28 de octubre.

Incluso en Puerto Santa Ana, entre el cerro y el río Guayas, se escucharon cánticos a favor del equipo local de fútbol, Barcelona Sporting Club.

El plan de seguridad de la final única de la Libertadores incluyó reforzar la presencia policial en los distritos turísticos y hoteleros 9 de Octubre y Modelo, en el centro y centro-norte de Guayaquil. Pero también en el distrito Florida, más al norte.

El general Victor Hugo Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía, indicó que 1 500 servidores llegaron a la ciudad para reforzar el operativo. Y ellos se sumaron a los 8 440 agentes de la entidad que trabajan habitualmente en los 12 distritos policiales de la ciudad.

Unos 2 300 efectivos de la Policía resguardan la seguridad en los tres cercos de seguridad del estadio Monumental. Allí se disputará la final entre Flamengo y Atlético Paranaense desde las 15:00 de este sábado 29 de octubre.

