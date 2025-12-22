Tras la difusión de supuestos audios de amenazas en contra del juez Carlos Serrano, Henry Gaibor, director administrativo del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha, renunció a su cargo, en una carta pública; este lunes 22 de diciembre de 2025, el pleno del CJ le solicitó su salida.

Henry Gaibor publicó una carta en la que anunció que presenta su renuncia irrevocable al cargo de Director Provincial en el Ámbito Administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha, decisión que calificó como un acto de responsabilidad institucional.

Gestión y ejecución presupuestaria

Gaibor señaló que asumió la Dirección en agosto de 2024 con el compromiso de fortalecer la gestión administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos.

Durante su periodo, la ejecución presupuestaria provincial pasó del 30,19 % al 98,80 % al cierre de 2024 y alcanzó en el presente año un 99,91 %, lo que permitió concretar acciones de fortalecimiento institucional en beneficio del servicio judicial.

Principios y disposición a colaborar

En su carta, indicó que su actuación se rigió por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública, y reiteró su respeto a las instituciones del Estado.

Además, expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes, conforme a la Constitución y la ley.

Preservar la institucionalidad

Finalmente, explicó que la decisión responde al interés de preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad.

Mario Godoy niega enlace al caso del juez Carlos Serrano

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, calificó de “infamias” lo que se ha dicho respecto del caso del juez Carlos Serrano, en entrevista con RTU.

Godoy aclaró que la licencia para dedicarse a preparar la defensa en este caso ante el Pleno de la Asamblea Nacional la solicitará en los próximos días porque tiene que terminar algunos trámites aún.

Los audios

Se refirió a los audios que circulan sobre una supuesta llamada al juez Serrano desde el Consejo de la Judicatura y ratificó que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía para que investigue.

Además, que Henry Gaibor, director provincial del CJ en Pichincha, tendrá que responder sobre sus actuaciones y los audios difundidos, en cierta parte, son “inaudibles”.

No logra entender cuál es la relación de los audios, pero sí cree entender que se quiere construir un relato para “meterles a los audios ahí”.

‘No he solicitado absolutamente a nadie que vaya a hablar a favor o en contra de…’, dijo Mario Godoy

“Le hablo como Mario Godoy, yo no he solicitado absolutamente a nadie que vaya a hablar a favor de o en contra de (…) en los audios no aparezco y tampoco he pedido a una tercera personas que acuda a determinado operador de justicia para salir a favor o en contra de determinada causa judicial“, dijo.

Godoy aclaró que él no pone directamente directores provinciales del CJ, sino el Pleno. Además, la relación con él es la misma que ha tenido con otros directores provinciales.

Mario Godoy agregó que pensaría en renunciar si hubiera presionado a alguien en alguna causa, “pero yo no he hecho absolutamente nada“.

La seguridad y la renuncia de Carlos Serrano

Godoy dijo que es mentira que él no quiera aceptarle la denuncia al juez Carlos Serrano y que también es mentira que el CJ o él hayan decidido retirarle la seguridad.

“El Consejo de la Judicatura no pone ni quita seguridad a los jueces”, agregó.

Además, hoy se envió una insistencia al Ministerio del Interior para que se le dé seguridad a Serrano.

Serrano hizo la solicitud de más seguridad el 3 de diciembre y el 8 el CJ pidió, con “dos días de descanso y un feriado de por medio”.

Sobre el tema de la renuncia, dijo que Serrano debe dejar al día el despacho, porque no hacerlo pueden generarse problemas en las causas.

Puede ocasionarse nulidades dentro del proceso, sin perjuicio que la prisión preventiva caduque, “esas son las consecuencias de no suscribir las sentencias”, agregó Godoy.

Godoy dijo que, de las amenazas que Serrano señala que hubo en la audiencia, el CJ no tiene nada formal y desconoce si la Fiscalía tendrá alguna denuncia del juez.

Comparecencia a la Asamblea

Mario Godoy dijo que se quiere convertir este tema en político y se busca el enjuiciamiento político.

“Quieren tomarse la Judicatura”, aseguró.

El papel de su esposa

Manifestó que Dolores Vintimilla, su esposa, no tiene relación con el caso Euro, que involucra a un ciudadano extranjero en narcotráfico, desde el 22 de noviembre de 2024.

Además, que recibir notificaciones no significa que esté acreditada a actuar en una causa.

